Одолжить с умом. Как сменить депозит на облигацию и заработать больше

Средние ставки по рублевым депозитам снова снизились. Предпосылок для роста нет, и вслед за движением ключевой ставки ЦБ остается ожидать дальнейшего падения доходности вкладов. Но это еще не все: по прогнозу «Эксперт РА», в этом году не меньше 60 банков лишатся лицензии, в их числе пятерка из топ-50 по размеру активов. Это те банки, которым люди привыкли доверять и держать в них суммы, превышающие размер гарантированной выплаты АСВ. И в этом — главная опасность для вкладчиков.

ВТБ, Газпромбанк, Единственный выход — переводить сбережения в крупнейшие банки с государственной поддержкой, круг которых достаточно ограничен: Сбербанк Россельхозбанк . Правда, ради сохранения капитала придется пожертвовать доходностью при переходе из мелких банков.

Ставки по депозитам в крупнейших банках сроком на один год на сумму от 100 000 рублей

Такая ситуация в банковском секторе заставляет российских инвесторов все активнее искать надежную альтернативу вкладам.

Единственным инструментом, который соответствует предъявляемым требованиям, являются российские облигации. Интерес вкладчиков к этим ценным бумагам как способу получения более высокой фиксированной доходности в последнее время заметно вырос.

Это неудивительно, ведь ставки по рублевым депозитам, например, в Сбербанке или Газпромбанке, находятся на уровне 4-6% годовых. При этом облигации тех же Сбербанка и Газпромбанка дают гораздо более высокую доходность — 7% годовых.

Инвестируя в облигации банка, можно получить более высокую доходность, чем по депозитам того же банка, при этом срок, на который ее можно зафиксировать — длиннее

При этом доходность фиксируется не на год, как по депозиту, а на три-пять-семь лет. Такие инвестиции ликвидны, ведь продать облигации можно в любой момент. Цена, разумеется, будет зависеть от ситуации на рынке.

Важным достоинством облигаций является то, что при продаже полностью выплачиваются проценты, даже если инвестор не держал долговые бумаги до погашения. При досрочном разрыве банковского депозита накопленные проценты обычно сгорают.

Виды облигаций

Российские облигации делятся на три основных класса: государственные (ОФЗ), муниципальные и корпоративные.

Эмитентом ОФЗ выступает государство, то есть Минфин России . Такие облигации считаются наиболее надежными по сравнению с ценными бумагами других эмитентов. Но их доходность невысока — на уровне 6,3-6,5% годовых. Например, у ОФЗ серии 26214 доходность к погашению составляет 6,3%.

Корпоративные облигации — это долговые бумаги компаний, и они тоже имеют свою градацию. Но в целом доходность по ним превышает доходность по ОФЗ и муниципальным облигациям. При этом надежность облигаций, например, банков первого уровня сопоставима с надежностью самого банка.

Как выбирать облигации

К какому бы классу ни относилась ценная бумага, нельзя полностью исключать риски отдельного эмитента. Для снижения этого риска стоит выбирать не отдельные облигации, а составлять сбалансированный инвестиционный портфель, в который должны входить все виды бумаг: государственные, муниципальные и корпоративные в определенной пропорции.

Мы рекомендуем облигации с фиксированным купоном. Оптимальный срок погашения: 3-5-7 лет, не более, ведь изменение ставки рефинансирования возможно и в сторону увеличения. В таком случае цена на длинные облигации будет падать быстрее, чем на короткие.

Популярные среди российских инвесторов паевые инвестиционные фонды, которые инвестируют в облигации, не выплачивают дивиденды. Эти деньги уходят в стоимость пая. Но инвесторы чаще всего используют облигации как инструмент создания денежного потока, поэтому в нашей стране выгоднее покупать отдельные облигации, а не фонды.

Как сформировать оптимальный портфель

Вариант инвестирования в облигации предполагает получение дохода, который зависит от выплат эмитента. Он в наибольшей степени подходит тем, кто планирует инвестировать в рублях на российском рынке, не хочет рисковать и стремится получать регулярный гарантированный доход.

Пример сбалансированного портфеля российских облигаций

Инвестору стоит ориентироваться на российские корпоративные облигации, выпущенные после 1 января 2017 года. Такие ценные бумаги освобождены от налога на купонный доход, что повышает потенциальную прибыль.

Интересной стратегией станет выстраивание так называемой «лестницы»: в портфель подбираются облигации с различным сроком погашения. По мере последовательного ежегодного погашения вы покупаете новые облигации со сроком погашения на год позже, чем последняя облигация в портфеле — такая стратегия позволит генерировать постоянный денежный поток от выплаты купонов. Доходность такого портфеля будет соответствовать текущим ставкам ЦБ.

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