Ростовские таксисты начали принимать оплату в биткоинах

Об этом сообщают очевидцы в популярном паблике в социальных сетях. На опубликованном снимке видно, что на лобовом стекле своего автомобиля таксист приклеил объявление «Принимаю оплату в биткоин кэш (ВТН)».

«Кто там жаловался, что у нас отсталый город? Ростовские таксисты начали принимать оплату в биткоинах», — написал автор публикации. В комментариях ростовчане принялись обсуждать, будет ли у водителей сдача. Дело в том, что актуальная стоимость кэша — около 37 тыс. руб.

«Минимальная транзакция 0,005 bth. Сейчас это около 200 рублей, плюс комиссия. В декабре минималка была больше 1000 рублей, плюс комиссия за перевод», — написал один из жителей Ростова-на-Дону, вводя остальных в курс дела.