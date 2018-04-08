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Ростовские таксисты начали принимать оплату в биткоинах
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Ростовские таксисты начали принимать оплату в биткоинах 

Деловое сообщество 38 минут назад
Об этом сообщают очевидцы в популярном паблике в социальных сетях. На опубликованном снимке видно, что на лобовом стекле своего автомобиля таксист приклеил объявление «Принимаю оплату в биткоин кэш (ВТН)».
«Кто там жаловался, что у нас отсталый город? Ростовские таксисты начали принимать оплату в биткоинах», — написал автор публикации. В комментариях ростовчане принялись обсуждать, будет ли у водителей сдача. Дело в том, что актуальная стоимость кэша — около 37 тыс. руб.
«Минимальная транзакция 0,005 bth. Сейчас это около 200 рублей, плюс комиссия. В декабре минималка была больше 1000 рублей, плюс комиссия за перевод», — написал один из жителей Ростова-на-Дону, вводя остальных в курс дела.
Напомним, в Ростове-на-Дону на время проведения ЧМ-2018 с улиц временно уберут автомобили диспетчерских служб такси Яндекс и Uber. При этом, все юридические лица, которые занимаются перевозками, должны будут официально регистрироваться в министерстве транспорта региона как перевозчики.
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