Вид на океан и соседство с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки

Португалия не оставит равнодушным даже самого искушенного гедониста. Сама страна огромный исторический памятник, помещенный в живописные декорации природы. Сегодня Португалия это не только родина портвейна и Криштиану Роналду , но и хорошо развивающаяся экономика, центр притяжения стартаперов и инвесторов со всего мира.

Плюс ко всему, в Португалии одни из самых доступных цен на недвижимость в Европе, а сам рынок сейчас переживает полноценную эпоху возрождения. А еще во всей Португалии людей проживает меньше, чем в одной Москве

ПОРТУГАЛИЯ В РЕНЕССАНСЕ

Если еще шесть лет назад Португалия была в одном шаге от дефолта (тогда для восстановления потребовалось экономике 78 млрд евро), то сегодня экономика страны показывает лучшие показатели. В прошлом португальский ВВП вырос на 2,6%, и это стало лучшим результатом за последнее десятилетие.

Банковский сектор уже не трясет, безработица упала до уровня ниже среднего по ЕС — 8,8%, а международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг Португалии до инвестиционного уровня. Теперь страна все чаще становится местом притяжения иностранного капитала.

Таких успехов Португалии удалось достичь благодаря экспорту, туризму и рынку недвижимости, который в настоящее время переживает возрождение. Помогают ему в этом иностранные инвесторы и стартаперы. По прогнозам консалтинговой компании JLL, в 2018 году инвестиции в португальскую недвижимость вырастут до 3 млрд евро против 1,9 млрд евро в 2017 году.

Налоговые преференции, «золотая виза», привлекательные цены и туристический бум — создали благоприятную почву для иностранного покупателя. И сегодня иностранцы являются активными игроками на рынке недвижимости Португалии. По данным Ассоциации агентов по недвижимости Португалии (APEMIP), четверть всех сделок приходится именно на них.

Причем иностранцы тратят на покупку жилья в среднем на 94 тыс. евро больше, чем португальцы, подсчитали в Idealista. Самые активные покупатели — французы и бразильцы, догоняют их китайцы.

Взгляды покупателя притягивают не только жилье, но и коммерческая недвижимость, большой популярностью у инвестора пользуется реновация старинных зданий.

Высокий интерес к португальской недвижимости провоцирует рост цен. Согласно Национальному институту статистики (INE), в прошлом году недвижимость в среднем подорожала на 9,2%. При чем, дорожает быстрее «вторичка» — на 10%, «первичка» — на 6%, что объясняется более высоким спросом на вторичное жилье. В Лиссабоне , например, цены взлетели на 15,5%, в Порту — на 14,1%.

"По сравнению с 2016 годом рост цен ускорился. Недвижимость начала дорожать с 2014 года после продолжительного кризиса. Цены повышаются на фоне экономического роста и увеличения туристического потока", — говорит эксперт по международной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова . Причем цены растут во всех регионах. По ее словам, в среднем «квадрат» жилья в португальском масс-маркете обойдется в 1200-2000 евро.

Что касается объемов строительства, то они в Португалии снижались с 2002 года, но с 2015 года стали расти, отмечает Юлия Кожевникова. «Хотя по сравнению с докризисным уровнем их количество всё ещё в разы меньше. Благодаря высокому спросу, растущим ценам и относительно высокой доходности заниматься девелоперскими проектами выгодно», — говорит она.

"ЗОЛОТАЯ ВИЗА", АППЕТИТНЫЕ ЦЕНЫ И КОФЕ ПО ЕВРО

Несмотря на растущие цены, жилье в Португалии остается одной из самых доступным в Европе. Например, квадратный метр в Лиссабоне в среднем обойдется в 1,5-2,5 тыс. евро. (105-175 тыс. рублей). Для сравнения, в Париже кв. м. жилья будет стоить 9 тыс. евро (630 тыс. рублей).

Сама стоимость проживания в Португалии ниже, например, чем в соседней Испании , и тем более, чем во Франции или Италии . Например, арендовать однокомнатную квартиру в центре Лиссабона можно за 500 евро в месяц. Бутылка знаменитой Мадеры обойдется в 10 евро, чашечка кофе — в один евро.

А еще Португалия рай для шопоголиков — джинсы Levis здесь можно купить 50 евро. Не менее привлекателен океан, до которого рукой падать, и 250 солнечных дней.

И вообще, Португалия щедра на всякие бонусы. Например, упомянутую выше «золотую визу». Благодаря программе можно получить вид на жительство и путешествовать по Европе без визы. Обойдется это удовольствие в полмиллиона евро ваших инвестиций, в том числе, в «бетонный каптал».

"Или от 350 тыс. евро, если объект построен более 30 лет назад либо находится в районе регенерации, можно также получить ВНЖ, который позволяет путешествовать без виз по странам шенгенской зоны", — добавляет Юлия Кожевникова.

Программа пользуется огромным успехом, а рекордсмены здесь китайцы. По данным Prian.ru, китайские инвестиции в Португалию через программу уже достигли двух млрд евро, что составляет 60% от средств, привлеченных в рамках программы.

Португалия дает возможность заработать на аренде до 7%. Здесь выгодно покупать квартиры для сдачи посуточно, говорит Юлия Кожевникова. Этому способствует растущий турпоток (плюс 12% или 12,7 млн человек в прошлом году) и отсутствие ограничений на сдачи в аренду. А еще в Португалии нет налога на наследство, и рост цен еще не исчерпал свой потенциал, говорят эксперты.

Помимо этого, власти Португалии ввели особый льготный налоговый режим. Он позволяет высококвалифицированным специалистам, постоянно проживать в стране, на 10 лет освободившись от подоходного налога на доходы из зарубежных источников. Что стало причиной бума в стартап-индустрии.

Если вы недавно распрощались со своей «двушкой» в Москве и заработали 10 млн рублей, возможно, есть повод присмотреться к Португалии, рынок которой сейчас переживает ренессанс. И даже есть ли вы не сорвете инвестиционный куш, иметь квартиру с видом на океан, все равно приятно. И русских здесь гораздо меньше, чем в соседней Испании. Если это вдруг важно для вас.

КУДА ВЛОЖИТЬ БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ «ДВУШКИ»

В Лиссабоне можно не только прокатиться на легендарном желтом трамвае, испить Мадеры и послушать фаду, но и присмотреть инвестиционные апартаменты с прекрасными видами.

Сегодня лиссабонский рынок недвижимости притягивает взгляды покупателей со всего мира. По разным оценкам, цены на жилье в Лиссабоне выросли в прошлом году на 15-30%. В среднем кв. м. в португальской столице обойдется в 2,3-2,8 тыс. евро. В центре города «ценники» могут доходить до 6,4 тыс. евро или 448 тыс. рублей.

Лиссабон сейчас переживает подъем — иностранцы скупают недвижимость, реставрируются здания, открывается много новых кафе и ресторанов. По данным статистического агентства страны, продажи жилья в Лиссабоне выросли на 20% за первые девять месяцев прошлого года.

Если вы хотите купить квартиру в центре Лиссабона, то стоит поторопиться — жилищный фонд в центре города на исходе, а желающих заработать на краткосрочной аренде не убавляется. Поэтому многие покупатели уже сейчас вынуждены рассматривать окраины столицы.

По данным СМИ, в Лиссабоне, например, можно купить апартаменты площадью 80 кв. м. на «вторичке» в районе Ажуда за 112 тыс. евро (7,8 млн рублей). За квартиру с видом на океан в 15 минутах езды предлагают заплатить 144 тыс. евро, что сопоставимо с ценой московской «двушки».

Достаточно бурно сейчас развивается и Порту. По данным JLL, в Порту наблюдается расцвет коммерческой и офисной недвижимости. В целом спрос на недвижимость здесь, как и в столице вырос на 20%, а цены — на 14-25%. Апартаменты площадью 84 кв. м. в Порту можно купить за 85,5 тыс. евро (6 млн рублей).

В курортную недвижимость также активно вкладываются иностранцы — к привычным англичанам и ирландцам в последнее время добавились китайцы, американцы, бразильцы. Среди таких городов — курортный Кашкайш, который расположился на берегу Атлантического океана, в 25 километрах от Лиссабона. Здесь сосредоточены ночные клубы, дорогие рестораны, виллы и международные школы. Правда, бюджета московской «двушки» для покупки недвижимости здесь, скорее всего, не хватит. За апартаменты в Кашкайш придется заплатить минимум 180 тыс. евро. (12 млн рублей).