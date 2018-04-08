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Заключенные ИК-3 Новотроицка на несколько дней объявляли голодовку
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Заключенные ИК-3 Новотроицка на несколько дней объявляли голодовку 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
СМи сообщают о том, что в исправительной колонии №3 в Новотроицке несколько десятков заключенные объявляли голодовку.
Они протестовали против плохой еды, переполненности камер, сокращении числа свиданий, крайне низкой опалты труда.
Сейчас акция уже прекращена. Кстати, по разным данным, количество участников акции составило от 13 до 100 человек.
В ИК-3 Новотроицка действует строгий режим. Здесь отбывают наказание лица, осуждённые за тяжкие преступления.
Эта колония уже давно «славится» скандалами. Два года назад мы уже писали о том, что в этом исправительном учреждении, по словам заключенных, избивают и пытают заключенных.
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