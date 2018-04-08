Эксперт: фактор стабильности принудит США к конструктивным контактам с Россией и Китаем

БОАО / Китай /, 8 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Соединенным Штатам при взаимодействии с Россией и Китаем придется действовать более конструктивно для обеспечения стабильности существующей системы миропорядка. Об этом в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС заявил в рамках Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао Кент Калдер, возглавляющий американский Центр исследований Восточной Азии имени Эдвина Райшауэра.

"В условиях усиливающейся конфронтации между США и Россией, когда трения становятся все более ощутимыми, я по-прежнему верю, что необходимость поддержания стабильности в международной системе продолжает играть ключевую роль, — сказал он. — Поэтому на фоне происходящих в мире изменений отношения в рамках треугольника «США-Россия-Китай», похоже, станут более переменчивыми, примут более конструктивный характер".

Эксперт не исключил, что в условиях усиливающегося давления Вашингтона на Москву и Пекин, сопровождающейся сближением РФ и КНР, конфронтация между этими странами и Соединенными Штатами может усилиться. Однако Калдер напомнил, что президент США Дональд Трамп , несмотря на рискованную политику, которую он проводит на международной арене, вынужден учитывать рамки своей ответственности как главы государства.

"Трамп любит идти на риск, однако не обязательно трактовать это в негативном ключе. Нам следует помнить о его прошлом — нынешний президент Соединенных Штатов относится к рискам в довольно «толерантном» [избирательном] ключе", — резюмировал он.

В последнее время Соединенные Штаты продолжают занимать жесткую позицию в отношении России и призывают остальные страны присоединиться к ним в этом. В то же время Трамп недавно заявил, что улучшение отношений Вашингтона и Москвы «было бы хорошо для мира».