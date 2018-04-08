Трамп вступился за главу Агентства по охране окружающей среды

"Хотя расходы на безопасность у него были несколько выше, чем у предшественника, Скотту Прюитту грозили смертью из-за его жестких действий в EPA… Арендная плата примерно на уровне рынка, расходы на поездки — ОК. Скотт хорошо делает свою работу!" — цитирует РИА Новости сообщение хозяина Белого дома.

Прюитт оказался под огнем критики из-за того, что снял квартиру в центре Вашингтона у жены лоббиста, зарегистрированного при ЕРА. При этом глава агентства платил 1,5 тысячи долларов в месяц и оплачивал только те дни, когда там останавливался. Это вызвало предположения о конфликте интересов.

Кроме того, Прюитта критиковали за то, что к его охране привлечены 19 человек и 19 машин. Наконец, он регулярно летает первым классом за счет налогоплательщиков, что также вызывает недовольство в обществе.