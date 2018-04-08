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Традиционная ийская вышивка из провинции Юньнань
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Традиционная ийская вышивка из провинции Юньнань 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Куньмин, 7 апреля /Синьхуа/ — Уезд Юнжэнь в Чусюн-Ийском автономном округе /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположен в горах. Местные жители в основном являются представителями народности И. В прошлом многие ийские девушки занимались вышивкой как хобби, но в последнее время заметно вырос спрос на красивые изделия с вышивкой. Так увлечение стало полноценным бизнесом для многих семей из этого района. В 2017 году уезд Юнжэнь продал около 280 тыс. изделий с традиционной ийской вышивкой, общая стоимость которых составила 33 млн юаней /примерно 5,2 млн долларов США/. Фотографии Синьхуа
Куньмин, 7 апреля /Синьхуа/ — Уезд Юнжэнь в Чусюн-Ийском автономном округе /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположен в горах. Местные жители в основном являются представителями народности И. В прошлом многие ийские девушки занимались вышивкой как хобби, но в последнее время заметно вырос спрос на красивые изделия с вышивкой. Так увлечение стало полноценным бизнесом для многих семей из этого района. В 2017 году уезд Юнжэнь продал около 280 тыс. изделий с традиционной ийской вышивкой, общая стоимость которых составила 33 млн юаней /примерно 5,2 млн долларов США/. Фотографии Синьхуа
Куньмин, 7 апреля /Синьхуа/ — Уезд Юнжэнь в Чусюн-Ийском автономном округе /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположен в горах. Местные жители в основном являются представителями народности И. В прошлом многие ийские девушки занимались вышивкой как хобби, но в последнее время заметно вырос спрос на красивые изделия с вышивкой. Так увлечение стало полноценным бизнесом для многих семей из этого района. В 2017 году уезд Юнжэнь продал около 280 тыс. изделий с традиционной ийской вышивкой, общая стоимость которых составила 33 млн юаней /примерно 5,2 млн долларов США/. Фотографии Синьхуа
Куньмин, 7 апреля /Синьхуа/ — Уезд Юнжэнь в Чусюн-Ийском автономном округе /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположен в горах. Местные жители в основном являются представителями народности И. В прошлом многие ийские девушки занимались вышивкой как хобби, но в последнее время заметно вырос спрос на красивые изделия с вышивкой. Так увлечение стало полноценным бизнесом для многих семей из этого района. В 2017 году уезд Юнжэнь продал около 280 тыс. изделий с традиционной ийской вышивкой, общая стоимость которых составила 33 млн юаней /примерно 5,2 млн долларов США/. Фотографии Синьхуа
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