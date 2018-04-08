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Правительство Ливана укрепило безопасность и экономику, заявил Трамп
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Правительство Ливана укрепило безопасность и экономику, заявил Трамп 

РИА Новости 50 минут назад
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором похвалил правительство Ливана за укрепление безопасности и экономики в стране.
Заявление приурочено к окончанию конференции доноров в Париже, где Ливан получил обещания инвестиций на 11 миллиардов долларов.
"Ливан — страна, которая сталкивается с бесчисленными вызовами, включая беспрецедентный приток беженцев и деструктивное воздействие Ирана и "Хезболлах". Но, как мы можем видеть по успеху конференции, Ливан также является страной с огромным потенциалом и большим количеством друзей. Я отмечаю прогресс правительства Ливана, которое под руководством премьер-министра Саада Харири решает эти насущные вопросы", — говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.
Президент США отметил, что Ливан уже два года принимает бюджет, увеличил контингент своих войск на юге страны и нанес поражение местным сторонникам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Также Ливан скоро проведет «исторические» парламентские выборы, что показывает укрепление безопасности, считает Трамп.
Он также поддержал планы стимулирования экономики через инвестиции, борьбу с коррупцией и улучшение отчетности. Трамп считает, что амбициозные планы Ливана по реализации инфраструктурных проектов дают возможность еще больше укрепить экономику страны. «Американские компании будут рассчитывать на новые возможности, которые дает план капиталовложений в Ливане», — отметил Трамп.
США гордятся связями с Ливаном и поддерживают его правительство, заключил Трамп.
* Запрещенная в России террористическая организация
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