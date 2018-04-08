Правительство Ливана укрепило безопасность и экономику, заявил Трамп

Заявление приурочено к окончанию конференции доноров в Париже, где Ливан получил обещания инвестиций на 11 миллиардов долларов.

"Ливан — страна, которая сталкивается с бесчисленными вызовами, включая беспрецедентный приток беженцев и деструктивное воздействие Ирана "Хезболлах" . Но, как мы можем видеть по успеху конференции, Ливан также является страной с огромным потенциалом и большим количеством друзей. Я отмечаю прогресс правительства Ливана, которое под руководством премьер-министра Саада Харири решает эти насущные вопросы", — говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

Президент США отметил, что Ливан уже два года принимает бюджет, увеличил контингент своих войск на юге страны и нанес поражение местным сторонникам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» *. Также Ливан скоро проведет «исторические» парламентские выборы, что показывает укрепление безопасности, считает Трамп.

Он также поддержал планы стимулирования экономики через инвестиции, борьбу с коррупцией и улучшение отчетности. Трамп считает, что амбициозные планы Ливана по реализации инфраструктурных проектов дают возможность еще больше укрепить экономику страны. «Американские компании будут рассчитывать на новые возможности, которые дает план капиталовложений в Ливане», — отметил Трамп.

США гордятся связями с Ливаном и поддерживают его правительство, заключил Трамп.

* Запрещенная в России террористическая организация