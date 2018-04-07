Врезавшийся в особняк на Босфоре сухогруз шёл из России в Саудовскую Аравию

Построенный в XVIII веке особняк, стоимость которого оценивается в 85 млн долларов, получил значительные повреждения — у здания разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.