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Врезавшийся в особняк на Босфоре сухогруз шёл из России в Саудовскую Аравию
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Врезавшийся в особняк на Босфоре сухогруз шёл из России в Саудовскую Аравию
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Построенный в XVIII веке особняк, стоимость которого оценивается в 85 млн долларов, получил значительные повреждения — у здания разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах.
Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
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