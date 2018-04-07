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В Прибалтике рекордно подорожала электроэнергия
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В Прибалтике рекордно подорожала электроэнергия 

Вести Калининград 1 час назад
В Литве зафиксирован рекордный рост цен на электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба независимого поставщика Energijos tiekimas.
Стоимость электроэнергии выросла на 50,4%. На литовском фондовом рынке Nord Pool в марте цена достигла 46,08 евро за мегаватт-час. В феврале цены также были высокими, составляя 43,38 евро за мегаватт-час. Высокую стоимость в марте объяснили низкой температурой воздуха, оказавшей влияние на работу ветряных электростанций в Скандинавии.
«В марте производство энергии на ветряных электростанциях было на 14 процентов меньше, чем за тот же период в прошлом году», — приводит пресс-служба слова временного директора Energijos tiekimas Дианы Казакевич.
В соседних странах Балтии в марте также выросли цены на электричество. В Латвии стоимость выросла на 50,4% до 46,09 евро за мегаватт-час, в Эстонии — на 46% до 45,32 евро за мегаватт-час.
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