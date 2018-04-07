В Прибалтике рекордно подорожала электроэнергия

Литве зафиксирован рекордный рост цен на электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба независимого поставщика Energijos tiekimas.

Стоимость электроэнергии выросла на 50,4%. На литовском фондовом рынке Nord Pool в марте цена достигла 46,08 евро за мегаватт-час. В феврале цены также были высокими, составляя 43,38 евро за мегаватт-час. Высокую стоимость в марте объяснили низкой температурой воздуха, оказавшей влияние на работу ветряных электростанций в Скандинавии.

«В марте производство энергии на ветряных электростанциях было на 14 процентов меньше, чем за тот же период в прошлом году», — приводит пресс-служба слова временного директора Energijos tiekimas Дианы Казакевич.