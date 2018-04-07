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АБИИ принял новую стратегию привлечения частного капитала
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АБИИ принял новую стратегию привлечения частного капитала 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ прилагает все больше усилий для привлечения частного капитала в целях инвестирования в инфраструктуру на рынках развивающихся стран.
"Нам нужно, чтобы институциональные инвесторы и финансисты из частного сектора сотрудничали с нами, если мы собираемся заполнить нынешний инфраструктурный разрыв в Азии", — сказал вице-президент банка по вопросам политики и стратегии Йоахим фон Амсберг.
Были определены три ключевых направления по мобилизации частного капитала: партнеры, лидеры и рынки. -0-
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