Эксперты: летние туры в Сочи не будут дорожать на фоне ЧМ-2018 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Цены на летние туры в Сочи не будут расти на фоне чемпионата мира по футболу, некоторые туроператоры даже отмечают их снижение. Об этом сообщили ТАСС участники рынка.
"Средняя цена турпакета имеет тенденцию к снижению в сравнении с прошлым сезоном и составляет 24 000 руб. на человека за 10-дневное пребывание на курортах Краснодарского края", — сказал ТАСС представитель пресс-службы туроператора «Интурист», добавляя, что «объем полетных программ по Сочи сохранится на уровне 2017 года ввиду дефицита провозных емкостей в 2018 году на фоне ЧМ-2018».
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, проведение матчей чемпионата мира по футболу в Сочи не приведет к росту цен.
"Не будет никаких препятствий и ограничений, и ЧМ-2018 никак не повлияет, в этот сезон будет больше прибытий — больше спрос, цены практически на уровне прошлого года. Роста цен не будет в основном из-за увеличения количества сервисов", — сообщил он в беседе с ТАСС.
Также отметила стабильность в стоимости летнего отдыха в Сочи гендиректор туроператора «Библио-глобус» Ирина Костенко, который в 2017 году отправил порядка 1 млн туристов на курорты Краснодарского края.
"Цены на размещение в Сочи в основном остались на уровне прошлого года, средняя стоимость недельного пакета с перелетом, размещением в отеле 3* и полупансионом составляет 22 тыс. рублей на человека", — добавила она.
Она уточнила, что пакетный тур включает перелет, трансфер из аэропорта, размещение в трехзвездочном отеле, а также завтрак и обед. По ее словам, предстоящий летний период 2018 доля курортов Сочи и Краснодарского края составила более 70% от всех проданных туров по России.
Туроператор TUI «планирует сохранить ценовой уровень прошлого летнего сезона. На некоторые отели цены по сравнению с прошлым годом не изменились, в среднем можно отметить повышение на 5-10%», сообщила ТАСС pr-менеджер туроператора Татьяна Коршунова.
2017 год стал рекордным для отельеров
По данным гендиректора «Сочи Парк Отеля» Валерия Данченко, за 2017 год загрузка отеля составила 88%, в общей сложности он принял 347 тыс. туристов, из них 47 тыс. детей.
При этом на сочинском курорте «Горки город» отдохнуло за прошлый год более 400 тыс. россиян, что «почти на 20% больше, чем годом ранее», сказала руководитель отдела продаж и бронирования курорта Елена Махрова.