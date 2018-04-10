Эксперты: летние туры в Сочи не будут дорожать на фоне ЧМ-2018

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Цены на летние туры в Сочи не будут расти на фоне чемпионата мира по футболу, некоторые туроператоры даже отмечают их снижение. Об этом сообщили ТАСС участники рынка.

"Средняя цена турпакета имеет тенденцию к снижению в сравнении с прошлым сезоном и составляет 24 000 руб. на человека за 10-дневное пребывание на курортах Краснодарского края ", — сказал ТАСС представитель пресс-службы туроператора «Интурист», добавляя, что «объем полетных программ по Сочи сохранится на уровне 2017 года ввиду дефицита провозных емкостей в 2018 году на фоне ЧМ-2018».

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, проведение матчей чемпионата мира по футболу в Сочи не приведет к росту цен.

"Не будет никаких препятствий и ограничений, и ЧМ-2018 никак не повлияет, в этот сезон будет больше прибытий — больше спрос, цены практически на уровне прошлого года. Роста цен не будет в основном из-за увеличения количества сервисов", — сообщил он в беседе с ТАСС.

Также отметила стабильность в стоимости летнего отдыха в Сочи гендиректор туроператора «Библио-глобус» Ирина Костенко , который в 2017 году отправил порядка 1 млн туристов на курорты Краснодарского края.

"Цены на размещение в Сочи в основном остались на уровне прошлого года, средняя стоимость недельного пакета с перелетом, размещением в отеле 3* и полупансионом составляет 22 тыс. рублей на человека", — добавила она.

Она уточнила, что пакетный тур включает перелет, трансфер из аэропорта, размещение в трехзвездочном отеле, а также завтрак и обед. По ее словам, предстоящий летний период 2018 доля курортов Сочи и Краснодарского края составила более 70% от всех проданных туров по России

Туроператор TUI «планирует сохранить ценовой уровень прошлого летнего сезона. На некоторые отели цены по сравнению с прошлым годом не изменились, в среднем можно отметить повышение на 5-10%», сообщила ТАСС pr-менеджер туроператора Татьяна Коршунова

2017 год стал рекордным для отельеров

По данным гендиректора «Сочи Парк Отеля» Валерия Данченко, за 2017 год загрузка отеля составила 88%, в общей сложности он принял 347 тыс. туристов, из них 47 тыс. детей.