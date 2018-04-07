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Анна Хилькевич выступила за раздельный сбор мусора
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Анна Хилькевич выступила за раздельный сбор мусора 

Russianshowbiz.info 32 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Инстаграме призыв принять участие в акции «Разделяй и используй», организованной Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Девушка решила поддержать ежегодную акцию после поднятия вопроса о свалке в Волоколамске. Хилькевич рассказала, что в Москве акция по раздельному сбору мусора стартует 9 апреля. Она направлена на то, чтобы рассказать людям о необходимости такой инициативы, ее преимуществах и возможностях.
"Вы только представьте, что за каких-то 6 лет в рамках акции было собрано и направлено на переработку более 72 тонн отходов", — отметила Хилькевич. Актриса добавила, что акция пройдет в 10 административных округах столицы и продлится до 22 апреля. Уточнить всю необходимую информацию можно будет на сайте.
"Москва — зеленый город и пусть каждый город будет стремится стать таким же, ведь кто как не мы, в ответе за то, в какой частоте будет наш дом, улицы, города и страны", — заключила Анна.
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