Анна Хилькевич выступила за раздельный сбор мусора

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Инстаграме призыв принять участие в акции «Разделяй и используй», организованной Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Девушка решила поддержать ежегодную акцию после поднятия вопроса о свалке в Волоколамске . Хилькевич рассказала, что в Москве акция по раздельному сбору мусора стартует 9 апреля. Она направлена на то, чтобы рассказать людям о необходимости такой инициативы, ее преимуществах и возможностях.

"Вы только представьте, что за каких-то 6 лет в рамках акции было собрано и направлено на переработку более 72 тонн отходов", — отметила Хилькевич. Актриса добавила, что акция пройдет в 10 административных округах столицы и продлится до 22 апреля. Уточнить всю необходимую информацию можно будет на сайте.

"Москва — зеленый город и пусть каждый город будет стремится стать таким же, ведь кто как не мы, в ответе за то, в какой частоте будет наш дом, улицы, города и страны", — заключила Анна.