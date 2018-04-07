Сколько золота внес Николай II для создания ФРС США

В любой стране мира его национальная валюта является одним из основных гарантов независимости. При этом ее эмиссия осуществляется центральным банком, принадлежащим государству. Лишь США все обстоит иначе. За эмиссию доллара, одной из основных резервных валют, отвечает частная финансовая компания — ФРС . Фактически ее акционеры руководят мировой экономикой. Но самое неприятное состоит в том, что деньги на уставной капитал ФРС дал Николай II

Российская империя — мировой арбитр

Несмотря на популярное мнение, что дореволюционная Россия являлась жандармом Европы, в реальности это была мировая держава, которая стремилась не только к прекращению войн, но и созданию международного органа регулирующего отношения между странами. Находясь на престоле, Александр II в 1868 году инициировал подписание в Санкт-Петербурге конвенции о «правилах войны». Данный документ, в частности предусматривал запрет на применение ряда негуманных видов вооружения. Его примеру последовал Николай II, организовав в 1899 году Первую Всемирную Конференцию Мира. При активном участии последнего Российского императора прозвучало предложение о создании Лиги Наций, прообраза ООН. Звучит невероятно, но уже тогда в конце XIX века Николай II c высокой трибуны говорил о необходимости прекращения гонки вооружений. В наши дни любой желающий, посетив Секретариат ООН, сможет лично увидеть грамоту с призывом об участии всех стран мира в Гаагской мирной конференции, на которой обсуждалось создание Лиги Наций за подписью Николая II.

Деньги — двигатель политики

Одновременно с обсуждением вопроса по созданию Лиги Наций в начале XX века поднимались предложения по учреждению международного финансового органа. В его функции должно было войти регулирование финансовых споров между разными странами. Именно тогда появилось предложение создания ФРС США. С первых дней своего существования эта финансовая организация по своей сути являлась международным частным банком, у которого обязан был быть собственный уставной капитал, номинированный в золоте. Это сегодня доллар не подкреплен ни золотом, ни товарной массой США. Но в 1913 году все было иначе. В то время, когда создавалось ФРС, доллар, как и рубль, обязан был в случае необходимости обмениваться на эквивалент в золоте. Не удивительно, что в качестве своего уставного капитала ФРС имела крупные запасы золота. Откуда же оно взялось? [С-BLOCK] Американские банки, участвовавшие в создании ФРС, свое золото в качестве уставного капитала не могли предоставить по закону США. [С-BLOCK] Предполагалось, что его предоставят те страны мира, для урегулирования финансовых споров между которыми и создавалась ФРС. Однако практически никто из крупных мировых держав не откликнулся на предложение профинансировать собственными золотовалютными резервами уставной капитал ФРС. Сделала это лишь Россия, в лице императора Николая II. Взнос Российской Империи в ФРС США составил 88,8% его уставного капитала в золоте! При этом Россия должна была ежегодно получать 4% от вложенных средств, в качестве дивидендов. Однако вскоре после учреждения ФРС грянула революция, а затем произошел расстрел царской семьи. СССР же не признал долги царской России, а соответственно не имел никаких прав на ее доходы от зарубежных активов. Платить проценты ФРС стало некому. Жаль. Пойди история России по иному руслу, возможно сегодня не США, а наша страна была бы владельцем печатного станка мировой резервной валюты.