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Около 35 тыс. листовок о правильном вождении в мотосезон раздадут столичным автомобилистам
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Около 35 тыс. листовок о правильном вождении в мотосезон раздадут столичным автомобилистам 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Управление ГИБДД Москвы раздадут 35 тыс. листовок с правилами поведения на дороге при появлении мотоциклистов в рамках акции, посвященной началу мотосезона. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщил руководитель совета молодежи ЦОДД Иван Морданов.
«Сегодня проходит акция, в рамках которой мы напоминаем автомобилистам о том, что скоро откроется мотосезон и уже сейчас на дорогах появляются мотоциклисты. Надо быть максимально внимательными, соблюдать правила дорожного движения и быть вежливыми на дорогах. Мы планируем за сегодняшний день раздать более 3 тыс. светоотражающих брелоков и 35 тыс. памяток для автомобилистов», — сказал И. Морданов.
Он отметил, что акция проходит более чем в 20 точках столицы.
«Также при помощи табло отображения информации ЦОДД информирует автомобилистов об открытии мотосезона. Таких табло в столице более 160 штук», — заключил И. Морданов.
В свою очередь, секретарь общественного совета главного управления МВД России по Москве Вадим Бреев отметил, что данная акция проходит ежегодно.
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