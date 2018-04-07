Около 35 тыс. листовок о правильном вождении в мотосезон раздадут столичным автомобилистам

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Управление ГИБДД Москвы раздадут 35 тыс. листовок с правилами поведения на дороге при появлении мотоциклистов в рамках акции, посвященной началу мотосезона. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщил руководитель совета молодежи ЦОДД Иван Морданов.

«Сегодня проходит акция, в рамках которой мы напоминаем автомобилистам о том, что скоро откроется мотосезон и уже сейчас на дорогах появляются мотоциклисты. Надо быть максимально внимательными, соблюдать правила дорожного движения и быть вежливыми на дорогах. Мы планируем за сегодняшний день раздать более 3 тыс. светоотражающих брелоков и 35 тыс. памяток для автомобилистов», — сказал И. Морданов.

Он отметил, что акция проходит более чем в 20 точках столицы.

«Также при помощи табло отображения информации ЦОДД информирует автомобилистов об открытии мотосезона. Таких табло в столице более 160 штук», — заключил И. Морданов.