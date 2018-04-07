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Московских автомобилистов предупредили о начале мотосезона
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Московских автомобилистов предупредили о начале мотосезона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московских автомобилистов предупредили о появлении мотоциклистов на дорогах после зимы, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"Активисты совета молодежи ЦОДД, представители мотосообщества и сотрудники дорожно-патрульной службы Москвы раздавали мотоциклистам, автомобилистам и пешеходам листовки с основными правилами поведения на дороге при появлении мотоциклистов, а также светоотражающие брелоки. Появление новых участников дорожного движения, от которых в зимний период все успели отвыкнуть, потребует еще большей концентрации внимания при переходе проезжей части пешеходами и при перестроениях автомобилистами", — говорится в сообщении.
Добавляется, что к акции присоединился артист Алексей Хворостян. Он предупредил водителей о приближающемся открытии мотосезона и напомнил им об элементарных нормах безопасного поведения на дорогах.
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