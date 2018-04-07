В России установлена средняя стоимость кулича

Сервис бесплатных объявлений «Юла» проанализировал, сколько стоят куличи в разных регионах страны и насколько активно они продаются. Анализ шел по числу размеещнных объявлений и по ценам на готовое издение — в основном здесь предлагают сделать куличи на заказ.

По данным сервиса, средняя цена куличей по России составляет 300 рублей. Самые высокие цены оказались в Сочи (в среднем 500 руб. за кулич), Хабаровске (434 руб.) и Новосибирске (358 руб.). Интересно, что Москва (343 руб.) и Санкт-Петербург (329 руб.) в этом рейтинге занимают только четвертое и пятое место. Самые дешевые куличи в стране продаются в Волгограде (109 руб.), Челябинске (164 руб.), Нижнем Новгороде (194 руб.) и Самаре (197 руб.).

Стоимость отдельных изделий доходит до 2 000 — 2 500 рублей. За эти деньги россияне предлагают испечь на заказ куличи шоколадные, с цукатами, вяленой клюквой и орехами, маком и даже вегетарианские.

Православные в этом году отмечают Пасху 8 апреля. Ранее в нескольких регионах России местные органы статистики рассчитали, чтолько будет стоить пасхальный стол. Так, по данным красноярского ведомства, стоиомость продуктов несколько увеличилась.