Названа самая красивая банкнота в мире

Швейцарская купюра в 10 франков признана Международным обществом банкнот самой красивой купюрой мира 2017 года, передает ТАСС

Общество оценивает купюры на конкурсе по дизайну, художественным достоинствам, использованию цвета, контрастности и балансу. Кроме того, оценивается и уровень защищенности банкнот от подделки.

Швейцарская купюра в 10 франков является частью нового выпуска, объединенного общей линией: национальный характер и абстрактные темы.

Максимально приблизились к победителю шотландская купюра в 10 фунтов стерлингов, 10 канадских долларов и семидолларовая банкнота архипелага Фиджи.