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Названа самая красивая банкнота в мире
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Названа самая красивая банкнота в мире 

BFM.RU 1 час назад
Фото: snb.ch
Швейцарская купюра в 10 франков признана Международным обществом банкнот самой красивой купюрой мира 2017 года, передает ТАСС.
Общество оценивает купюры на конкурсе по дизайну, художественным достоинствам, использованию цвета, контрастности и балансу. Кроме того, оценивается и уровень защищенности банкнот от подделки.
Швейцарская купюра в 10 франков является частью нового выпуска, объединенного общей линией: национальный характер и абстрактные темы.
Максимально приблизились к победителю шотландская купюра в 10 фунтов стерлингов, 10 канадских долларов и семидолларовая банкнота архипелага Фиджи.
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