Набор волонтёров для участия в акции «Георгиевская ленточка» объявили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Ежегодная акция «Георгиевская ленточка» пройдёт в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для участия в акции приглашаются студенты образовательных организаций города, молодёжные общественные организации и объединения, волонтёрские отряды города Ижевска.

Заявки на участие в акции принимаются до 20 апреля на почту dpk_unost@mail.ru или по телефону координаторов: 8 912 010 69 91 ( Анна Пестерева ), 8 912 016 96 85 (Галина Якушева).

Непосредственная раздача ленточек будет проходить с 23 апреля по 9 мая на всей территории города Ижевска.

Отметим, что в дни проведения акции тысячи волонтёров со всех уголков страны будут раздавать Георгиевские ленточки прохожим и рассказывать о её правильном использовании. В 2017 году более 150 волонтеров раздали порядка 7 000 ленточек в Ижевске.