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Перекупщик «веселящего газа» приговорен к 2 годам тюремного заключения в Восточном Китае
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Перекупщик «веселящего газа» приговорен к 2 годам тюремного заключения в Восточном Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ханчжоу, 7 апреля /Синьхуа/ — Суд провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ приговорил в пятницу китайца к 2 годам тюремного заключения за незаконные сделки с закисью азота.
По сообщению Народного суда уезда Юньхэ, перекупщик по фамилии Инь не имел разрешения на торговлю опасными химикатами. Он покупал «веселящий газ» на торговой платформе «Таобао» и через магазины в Вичате с мая по октябрь 2017 года, а затем перепродавал.
Закись азота применяется в хирургии для анестезии и обезболивания. Она также используется в качестве пищевой добавки.
Полиция конфисковала 828 баллонов с газом в доме Иня. В ходе расследования было установлено, что он продал 12 тыс. баллонов за 300 тыс. юаней /около 47 тыс. долл. США/, заработав на перепродаже 30 тыс. юаней.
Суд также наложил на него штраф размером 50 тыс. юаней. -0-
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