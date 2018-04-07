Перекупщик «веселящего газа» приговорен к 2 годам тюремного заключения в Восточном Китае

Ханчжоу , 7 апреля / Синьхуа / — Суд провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ приговорил в пятницу китайца к 2 годам тюремного заключения за незаконные сделки с закисью азота.

По сообщению Народного суда уезда Юньхэ, перекупщик по фамилии Инь не имел разрешения на торговлю опасными химикатами. Он покупал «веселящий газ» на торговой платформе «Таобао» и через магазины в Вичате с мая по октябрь 2017 года, а затем перепродавал.

Закись азота применяется в хирургии для анестезии и обезболивания. Она также используется в качестве пищевой добавки.

Полиция конфисковала 828 баллонов с газом в доме Иня. В ходе расследования было установлено, что он продал 12 тыс. баллонов за 300 тыс. юаней /около 47 тыс. долл. США /, заработав на перепродаже 30 тыс. юаней.

Суд также наложил на него штраф размером 50 тыс. юаней. -0-