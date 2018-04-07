Объявлена стоимость Mazda 6 2018 года выпуска

Самая дорогая модель Mazda 6 линейки 2018 года обойдется покупателю в 37 370 долларов.

Естественно, что данная цена названа за максимальную комплектацию.

Отличительной особенностью обновленной Mazda 6 являются более современная кабина, а также видоизмененный вид спереди. Однако самое главное — это полностью новый мотор с турбонаддувом и мощностью в 250 лошадиных сил.

Бюджетный вариант Mazda 6 Sport с механической коробкой передач в 6 ступеней обойдется в 21 950 долларов.

На одну тысячу дороже выйдет комплектация с АКП. Предельная цена с учетом всех технических новинок будет составлять 35 000 долларов.

Дальше на стоимость автомобиля влияет его цветовое исполнение. Три дополнительных варианта расцветки обойдутся от 200 до 600 долларов. Можно выбрать два варианта исполнения кожи для сидений — оттенки каштана или пергамента. Это на цену не повлияет.

Однако еще 1100 долларов к цене прибавят различные аксессуары к автомобилю, которые можно приобрести по желанию. В их число входят замки на колеса, коврики для грузов и салона, пакет для совместимости с приложением Mazda Mobile Start.