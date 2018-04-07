Назван богатейший человек Европы 

Bloomberg назвал самого богатого человека в Европе. Им стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Он занял четвертое место в мировом рейтинге самых богатых людей мира. В списке самых богатых людей Европы также оказались основатель и экс-президента компании Inditex испанец Амансио Ортега. Агентство оценило состояние французского миллиардера в 70,7 миллиарда долларов. В числе самых богатых людей мира Арно опережают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и американский предприниматель Уоррен Баффетт.