Успехи развития сельского хозяйства с высококогорной спецификой в уезде Юаньмоу

Уезд Юнжэнь /пров. Юньнань/, 6 апреля / Синьхуа / — В уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай / уже много лет развивают сельское хозяйство с высококогорной спецификой. В 2017 году уезд поставил внешним потребителям 508 тыс. тонн овощей, доход крестьян от их продажи достиг 1,52 млрд юаней. Общая площадь сельскохозяйственных посадок таких культур, как финики и скороспелый пищевой виноград, составила примерно 9,31 тыс. га, объем валовой продукции — около 150 тыс. тонн, стоимость — свыше 1 млрд юаней. Фотографии Синьхуа

Уезд Юнжэнь /пров. Юньнань/, 6 апреля /Синьхуа/ — В уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ уже много лет развивают сельское хозяйство с высококогорной спецификой. В 2017 году уезд поставил внешним потребителям 508 тыс. тонн овощей, доход крестьян от их продажи достиг 1,52 млрд юаней. Общая площадь сельскохозяйственных посадок таких культур, как финики и скороспелый пищевой виноград, составила примерно 9,31 тыс. га, объем валовой продукции — около 150 тыс. тонн, стоимость — свыше 1 млрд юаней. Фотографии Синьхуа

Уезд Юнжэнь /пров. Юньнань/, 6 апреля /Синьхуа/ — В уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ уже много лет развивают сельское хозяйство с высококогорной спецификой. В 2017 году уезд поставил внешним потребителям 508 тыс. тонн овощей, доход крестьян от их продажи достиг 1,52 млрд юаней. Общая площадь сельскохозяйственных посадок таких культур, как финики и скороспелый пищевой виноград, составила примерно 9,31 тыс. га, объем валовой продукции — около 150 тыс. тонн, стоимость — свыше 1 млрд юаней. Фотографии Синьхуа

Уезд Юнжэнь /пров. Юньнань/, 6 апреля /Синьхуа/ — В уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ уже много лет развивают сельское хозяйство с высококогорной спецификой. В 2017 году уезд поставил внешним потребителям 508 тыс. тонн овощей, доход крестьян от их продажи достиг 1,52 млрд юаней. Общая площадь сельскохозяйственных посадок таких культур, как финики и скороспелый пищевой виноград, составила примерно 9,31 тыс. га, объем валовой продукции — около 150 тыс. тонн, стоимость — свыше 1 млрд юаней. Фотографии Синьхуа

Уезд Юнжэнь /пров. Юньнань/, 6 апреля /Синьхуа/ — В уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ уже много лет развивают сельское хозяйство с высококогорной спецификой. В 2017 году уезд поставил внешним потребителям 508 тыс. тонн овощей, доход крестьян от их продажи достиг 1,52 млрд юаней. Общая площадь сельскохозяйственных посадок таких культур, как финики и скороспелый пищевой виноград, составила примерно 9,31 тыс. га, объем валовой продукции — около 150 тыс. тонн, стоимость — свыше 1 млрд юаней. Фотографии Синьхуа

Уезд Юнжэнь /пров. Юньнань/, 6 апреля /Синьхуа/ — В уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ уже много лет развивают сельское хозяйство с высококогорной спецификой. В 2017 году уезд поставил внешним потребителям 508 тыс. тонн овощей, доход крестьян от их продажи достиг 1,52 млрд юаней. Общая площадь сельскохозяйственных посадок таких культур, как финики и скороспелый пищевой виноград, составила примерно 9,31 тыс. га, объем валовой продукции — около 150 тыс. тонн, стоимость — свыше 1 млрд юаней. Фотографии Синьхуа