Бен Аффлек отказался общаться с фанатами и вместо этого продает им свои автографы 

Похоже, что жизнь Бена Аффлека все-таки стремительно летит под откос, несмотря на все его старания вырулить в правильном направлении. Актер уже давно борется с алкогольной зависимостью, которая только усугубилась после развода с Дженнифер Гарнер, а теперь отказывается общаться с фанатами и продает им свои автографы. Во время крупного мероприятия Fan Expo Dallas Аффлек отказался от встречи с поклонниками и ответов на вопросы в рамках панели по неизвестным причинам. Вместо этого актер дал согласие на платную автограф-сессию, и за одну подпись от Бэтмена или фото с ним посетителю выставки придется выложить 250 долларов. Можно оформить и полный пакет под названием ULTIMATE BEN AFFLECK PACKAGE, который включает в себя и то и другое, он продается со скидкой в один доллар — за 499 долларов. Видимо, Бен все-таки не хочет отвечать на неудобные вопросы на панели, которые непременно будут звучать от зрителей из зала.
попкорнnews