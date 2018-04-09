Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 1,09% и составил 24 194,72 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,92% и составил 2628,53 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,60% и составил 7025,61 пункта.

Ранее сообщалось, что курс евро на торгах превысил отметку в 74 руб. впервые с 4 августа 2016 года.

Курс евро на бирже вырос на 3,71% и составил 74,03 руб.

В свою очередь курс доллара на торгах вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб.