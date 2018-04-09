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Фондовый рынок США открылся ростом
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Фондовый рынок США открылся ростом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 1,09% и составил 24 194,72 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,92% и составил 2628,53 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,60% и составил 7025,61 пункта.
Ранее сообщалось, что курс евро на торгах превысил отметку в 74 руб. впервые с 4 августа 2016 года.
Курс евро на бирже вырос на 3,71% и составил 74,03 руб.
В свою очередь курс доллара на торгах вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб.
Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
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 Ещё 8 источников 
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