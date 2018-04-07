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В США ужесточат требования к импортным автомобилям
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В США ужесточат требования к импортным автомобилям 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Белый дом намерен ужесточить экологические требования к импортным автомобилям.
Агентству по охране окружающей среды, Министерству торговли и Минтрансу Дональд Трамп поручил подготовить соответствующий план. Теперь иностранным корпорациям придется оснащать свои машины более совершенными технологическими устройствами, чтобы соответствовать новым требованиям США. Это неминуемо приведет к подорожанию импортных автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Напомним, 3 марта американский лидер пообещал ввести дополнительные налоги на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний.
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