В США ужесточат требования к импортным автомобилям 

Белый дом намерен ужесточить экологические требования к импортным автомобилям.
Агентству по охране окружающей среды, Министерству торговли и Минтрансу Дональд Трамп поручил подготовить соответствующий план. Теперь иностранным корпорациям придется оснащать свои машины более совершенными технологическими устройствами, чтобы соответствовать новым требованиям США. Это неминуемо приведет к подорожанию импортных автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Напомним, 3 марта американский лидер пообещал ввести дополнительные налоги на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний.