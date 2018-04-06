Марка в честь 75-летия Курчатовского института выйдет в почтовое обращение в России 12 апреля 

Марка в честь 75-летия Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» выйдет в почтовое обращение в России 12 апреля, сообщили в пресс-службе АО «Марка».
«12 апреля в почтовое обращение выйдет марка, посвященная 75-летию НИЦ «Курчатовский институт». Дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» будет издан конверт первого дня и изготовлен штемпель первого дня для Москвы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на марке будет изображен логотип, созданный к юбилею центра.