«Черкизон»: история самого знаменитого рынка в 1990-ые 

Открывшийся в начале 90-х годов в московском районе Измайлово Черкизовский вещевой рынок за более чем 10 лет своего существования стал крупнейшим мелкооптовым предприятием в России. По самым приблизительным оценкам экспертов, за годы работы «Черкизон» принес своим владельцам доход, исчисляемый миллиардами долларов.
Кто был хозяином рынка
Владельцем московского Черкизовского рынка был российский предприниматель и меценат Тельман Марданович Исмаилов. Исмаилов является основателем и совладельцем крупнейшей в России строительной группы «АСТ», которой де-юре и принадлежал рынок, занимавший в общей сложности почти 50 гектаров московской территории (по другим данным, свыше 70 га). В группу компаний «АСТ» входила 31 фирма. По сообщениям западных СМИ, в начале нулевых на полученные доходы Исмаилов открыл в Турции гостиницу «Мардан Палас», и это стоило бизнесмену 1,4 миллиарда долларов. На территории отеля Исмаилов построил себе дворец стоимостью свыше 50 миллионов долларов.
Контрафактный «город в городе»
«Черкизон» в свое время считался самым большим оптовым вещевым рынком в России. Товары на рынок поступали через порт Хабаровска, куда тюки с контрафактом подвозились на катерах из Китая. Согласно расследованию тележурналиста Аркадия Мамонтова, на Черкизовском рынке правоохранители выявили миллионы килограммов контрабандного товара на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Ни налогов, ни таможенных сборов за эти вещи не платилось. Мамонтов сообщал (и это в его сюжете подтверждали российские таможенники), что одежда и обувь, реализуемые на «Черкизоне», представляли собой реальную опасность для здоровья, поскольку были изготовлены с использованием запрещенных веществ. Как отметил главный инспектор Управления таможенной инспекции Федеральной таможенной службы РФ, Дмитрий Ратанин, специалисты Роспотребнадзора, проверяя продукцию, находившуюся на многочисленных складах, не выписали ни одного положительного санитарно-эпидемиологического заключения о качестве данного дешевого китайского ширпотреба. Документов о происхождении этих товаров проверяющим также обнаружить не удалось. По словам советника начальника Управления таможенной инспекции Федеральной таможенной службы РФ Бориса Чернышова, «Черкизон» представлял собой город в городе, со своей системой управления, собственной службой безопасности, разделенной по национальному признаку — с китайскими, вьетнамскими, таджикскими и другими «кварталами». По данным российской таможенной службы, только на территории «Черкизона» проживало не менее 10 тысяч иностранных граждан, так или иначе связанных с этим рынком (эксперты называют цифру постоянно работавших на рынке: свыше 100 тысяч человек, преимущественно граждан Китая). А в округе возле рынка большинство квартиры были либо скуплены торговцами, либо снимались ими. Как говорил Борис Чернышов, в структуру «Черкизона» входило 17 рынков, каждый по-своему структурированный. По информации правоохранительных органов, в «Черкизоне» работали подпольные казино и публичные дома «для своих» (персонала рынка), где в рабстве держали десятки русских, вьетнамских и китайских девушек.
Взрыв на рынке
В 2006 году на территории «Черкизона» был совершен теракт, в результате взрыва самодельной бомбы погибли 14 человек. Как сообщало РИА Новости, следствие выяснило, что преступление оказалось делом рук группы националистов. За взрыв на Черкизовском рынке и другие теракты спустя 2 года после происшедшего Мосгорсуд приговорил 8 человек к различным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного.
«Этот гадюшник надо закрывать»
В начале июня 2009 года председатель правительства РФ В. В. Путин призвал «… серьезно усилить борьбу с контрабандой и нелегальным производством, и уже в ближайшее время добиться коренного улучшения ситуации». По поводу борьбы с контрабандой Путин сказал, что «… борьба вроде бы ведется, но что-то мало результатов. Результат в таких случаях — это посадки в тюрьму. Где посадки?». Владимир Владимирович заявил, что «на одном из рынков» «до сих пор стоят товары на более чем 2 миллиардов долларов. До сих пор не уничтожили, и хозяев [товаров] нет». В конце июня того же года решением префекта Восточного административного округа Москвы Николая Евтихеева деятельность Черкизовского рынка была приостановлена. По официальной версии, на тот момент накопилось множество предписаний Роспотребнадзора об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые не исполнялись. Кроме того, как отметил Евтихеев, «Черкизон», работавший как мелкооптовый рынок, практически парализовал движение транспорта в районе Измайлова из-за непрекращающегося наплыва машин оптовиков со всей страны. О своей позиции по поводу Черкизовского рынка заявил также Следственный комитет, который вынес представление об устранении выявленных на «Черкизоне» нарушений в адрес главы Москвы Ю. М. Лужкова. Было заявлено, в том числе, и о многочисленных нарушениях миграционного законодательства иностранцами, работавшими на Черкизовском рынке, а руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин в одном из своих выступлений прямо сказал, что «этот гадюшник надо закрывать». В июле того же года Черкизовский рынок был официально закрыт, а в отношении представителя вуза-арендодателя (РГУ физкультуры, спорта и туризма), передавшего большую часть земли в аренду «Черкизону», было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Тельман Исмаилов в 2015 году решением Арбитражного суда Московской области признан банкротом. Территорию, где некогда располагался «Черкизон», власти Москвы в конце прошлого года решили отдать под жилую застройку в рамках программы реновации.