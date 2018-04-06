Apple продолжает платить зарплату Стиву Возняку 

Сооснователь Apple Стив Возняк продолжает числиться среди сотрудников компании и получать заработную плату. Об этом в интервью с Возняком сообщило издание «РБК».
Возняк не был официально уволен из Apple, хотя не участвует в управлении корпорацией с 1981 года. Его контракт с Apple был построен таким образом, что уволить его мог только Стив Джобс, однако последний так этого и не сделал. Поэтому до сих пор Возняк получает заработную плату от Apple в размере 120 тысяч долларов в год.
Bloomberg при этом оценивает состояние сооснователя Apple в 100 миллионов долларов (данные верны на 2017 год). Возняк по-прежнему владеет менее 1% акций Apple, с которых получает дивиденды.