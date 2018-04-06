Канадская компания переходит с добычи золота на майнинг криптовалюты

Канадская золотодобывающая компания MX Gold объявила о планах перехода с добычи золота на майнинг криптовалюты. Она уже письмо-обязательство и четыре соглашения по продаже всего портфолио неназванной компании за 14 952 000 канадских долларов.

Вырученные деньги MX Gold планирует вложит в расширение своего проекта по майнингу криптовалюты, уже существующего и вполне успешного На данный момент в проекте участвует 360 майнинговых блоков оборудования в Манитобе, а сделка позволит докупить ещё 2 тысячи единиц.

Как отметил Дэн Оменюк (Dan Omeniuk), глава MX Gold, пилотный проект, стартовавший прошлой осенью, был признан успешным, а правление и совет директоров считают крупномасштабные вложения в криптовалютный майнинг лучшей возможностью для роста компании на настоящий момент.