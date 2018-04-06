Китай подарил Фиджи оборудование для ликвидации последствий от тропических ураганов

Сува , 6 апреля / Синьхуа / — Посол Китая на Фиджи Цянь Бо сегодня в столице государства Суве передал Фиджи партию оборудования для ликвидации последствий от тропических ураганов. Министр по сельскому хозяйству и преодолению катастроф Фиджи Иниа Серуирату принял участие в церемонии передачи оборудования.

Цянь Бо на церемонии передачи оборудования заявил, что, исходя потребностей Фиджи, Китай решил передать в дар региону, пострадавшему от стихийного бедствия, электропилы, насосы для откачки воды, водопроводные краны, спасательные тросы и другое оборудование общей стоимостью 40 тыс. фиджийских долларов /около 20 тыс. долларов США/. Он выразил надежду, что это поможет пострадавшему региону восстановить нормальную жизнь и производство, а дети смогут раньше вернуться к занятиям в школе.

И. Серуирату от имени фиджийского правительства поблагодарил китайское правительство за ценную поддержку, заявив, что Китай всегда был непоколебимым партнером Фиджи по развитию и предоставлял огромную помощь Фиджи в противостоянии климатическим изменениям, предотвращении стихийных бедствий и снижению их негативных последствий. —0—