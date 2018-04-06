«Поп всея Руси» призвал россиян не богатеть

Патриарх РПЦ Кирилл выступил с проповедью, в которой осудил любовь к деньгам. Состояние самого патриарха неофициальные источники оценивают в миллиард долларов.

Проповедь патриарха была посвящена Иуде Искариоту, который за 30 серебреников предал Иисуса Христа

«Сребролюбие есть опасная духовная болезнь, когда деньги, материальные ценности становятся главной целью в жизни. Человек пленяется возможностью обретать некую власть, расширять свои возможности, удовлетворять свои потребности. Ради этого он и стяжает деньги, но в какой-то момент, когда стяжание превращается в страсть, он уже не думает, как эти деньги потратить, — главной целью его жизнью становится приобретение материальных средств», — сказал предстоятель РПЦ.

Фотография с сайта РПЦ Примечательно, что о финансах самого патриарха ходят самые разные слухи. Например, бывший ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин утверждает, что состояние Кирилла составляет около миллиарда долларов.

«Он легко проходит хотя бы только по разделу олигархов, так как его личное состояние явно превышает 1 млрд долл.», — писал Чапинин в январе 2018 года.