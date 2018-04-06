Ещё
«Поп всея Руси» призвал россиян не богатеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Поп всея Руси» призвал россиян не богатеть 

Карельские вести 1 час назад
Патриарх РПЦ Кирилл выступил с проповедью, в которой осудил любовь к деньгам. Состояние самого патриарха неофициальные источники оценивают в миллиард долларов.
Проповедь патриарха была посвящена Иуде Искариоту, который за 30 серебреников предал Иисуса Христа.
«Сребролюбие есть опасная духовная болезнь, когда деньги, материальные ценности становятся главной целью в жизни. Человек пленяется возможностью обретать некую власть, расширять свои возможности, удовлетворять свои потребности. Ради этого он и стяжает деньги, но в какой-то момент, когда стяжание превращается в страсть, он уже не думает, как эти деньги потратить, — главной целью его жизнью становится приобретение материальных средств», — сказал предстоятель РПЦ.
Фотография с сайта РПЦ  Примечательно, что о финансах самого патриарха ходят самые разные слухи. Например, бывший ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин утверждает, что состояние Кирилла составляет около миллиарда долларов.
«Он легко проходит хотя бы только по разделу олигархов, так как его личное состояние явно превышает 1 млрд долл.», — писал Чапинин в январе 2018 года.
Предшественник Кирилла на патриаршем троне Алексий II также оказался владельцем внушительного состояния — это выяснилось только через несколько лет после его смерти. На его личных счетах во «Внешпромбанке» накопилось 300 миллионов рублей.
Карельские вести: последние новости
Buzсoin: Бузова запускает свою криптовалюту Посетители ТРЦ в Петрозаводске смогут попасть на прием к врачу Пятая часть коньяка в России оказалась подделкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня24
Дуров отреагировал на получение британского гражданства54
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян540
Путин уволил одиннадцать генералов359
Описана схема переправки российских наемников в Сирию335
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение