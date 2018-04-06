Назван победитель торгов за участок Минобороны в Саратове

Участок в центре Саратова ранее находившийся в ведении Минобороны России , передан компании ДОМ. РФ для дальнейшей реализации решением Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков.

Открытый аукцион по продаже земельного участка площадью 16 соток и двух зданий в Саратове, расположенных по адресу: улица им. Пугачева Е. И., д. 76, в/г 23, был проведен компанией ДОМ.РФ 6 апреля. Победителем аукциона стал ООО «Сфера».

Аукцион вызвал повышенный интерес у инвесторов. В торгах приняли участие три компании. Победитель аукциона предложил наибольшую цену за покупку земельного участка — 8,1 млн руб. При этом начальная цена составляла 6,3 млн руб. Для повышения прозрачности торгов из зала проведения аукциона велась прямая трансляция. Запись трансляции можно посмотреть на сайте ДОМ.РФ.

ДОМ.РФ в рамках Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской Федерации. В полномочия ДОМ.РФ входит вовлечение в оборот и распоряжение земельными участками, а так же объектами недвижимого имущества, которые находятся в федеральной собственности, но не используются. В настоящее время агентские полномочия ДОМ.РФ установлены в отношении земельных участков в большинстве регионов России.