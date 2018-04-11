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Подмосковный Главгосстройнадзор выявил более 40 нарушений в строительстве за неделю
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Подмосковный Главгосстройнадзор выявил более 40 нарушений в строительстве за неделю 

РИАМО 1 час назад
Главное управление государственного строительного надзора Московской области рассмотрело 41 дело о правонарушениях в строительстве за первую неделю апреля, выписано свыше 4,2 миллиона рублей штрафов, говорится в сообщении ведомства.
«Главгосстройнадзором с 2 по 8 апреля рассмотрено 41 дело об административных правонарушениях, по 34 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 4,202 тысячи рублей», — заявил в среду начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
Он отметил, что из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 29 постановлений на 3,1миллиона рублей, 2 постановления на 22 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, 2 постановления на 1 миллион рублей вынесено за строительство без разрешения, 1 постановление на 40 тысяч рублей за выполнение работ без свидетельства о допуске.
С начала 2018 года в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений на сумму свыше 48,7 миллионов рублей. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала года, составила 21 миллион рублей.
«Обеспечение надлежащего качества строительства зависит от повышения ответственности и дисциплины всех участников строительного процесса», — отметил глава ведомства.
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