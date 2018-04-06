Ливан получит более $11 миллиардов для развития экономики, сообщил Макрон

Конференция международных доноров Ливана CEDRE проходит в пятницу в Париже.

"В общей сложности настоящая конференция позволила мобилизовать более 11 миллиардов государственных обязательств. Надеюсь, что ряд стран продолжит присоединяться к этим обязательствам в ближайшие часы и в ближайшие дни", — сказал Макрон, выступая на конференции.