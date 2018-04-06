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В России пройдет акция «День добрых дел»
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В России пройдет акция «День добрых дел» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Театрализованное представление пройдет под руководством режиссера фонда «Доктор Клоун». Волонтерам, одетым в разноцветные дождевики, предстоит делать визуальные фигуры и короткие сценки, которые порадуют маленьких зрителей. Акция «Добрые дела» появилась в Израиле в 2007 году, а теперь проходит по всему миру, объединяя участников из разных стран. Организатором в России выступает еврейская студенческая организация «Гилель», акция проводится при поддержке Комитета общественных связей города Москвы. Принять участие в мероприятии просто — достаточно зарегистрироваться на сайте.
Фото: пресс-служба «Гилель»
Также в этом году участники акции «День добрых дел» в Москве смогут принять участие в одной из 10 благотворительных акций:
выгул собак в приютах «Искра» и «Красная сосна» (животные — подопечные фонда «Рэй»);
открытый театр во дворе Российской детской клинической больницы (совместно с фондом «Доктор клоун»). Волонтеры под руководством режиссеров фонда «Доктор клоун» устроят настоящее представление для маленьких пациентов;
уборка территории Москворецкого и Крылатского парков (совместно с экологами МосПрироды);
донорская акция «Достучаться до сердец» (совместно с Национальным фондом развития здравоохранения и Станцией переливания крови).
помощь в сортировке продуктов для гуманитарных посылок Фонда продовольствия «Русь»;
хозяйственные работы в Тихом Доме (в приюте для глухонемых людей под патронажем Фонда «Со-единение»);
подпись поздравительных открыток на 9 мая для одиноких пожилых людей (подопечных фонда «Старость в радость»);
всемирная акция «The joy of socks» — сбор носков для людей без определенного места жительства (при участии движения «Друзья на улице»);
маркет благотворительных товаров в павильоне Музея Москвы;
в середине марта в Москве, у главного входа дизайн-завода «Флакон» будет установлена меловая доска «Мир станет лучше, если я…». Здесь каждый желающий может написать мелом на доске одну фразу — какой вклад в улучшение окружающего мира он может внести.
Фото: пресс-служба «Гилель»
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