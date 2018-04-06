В апреле в гипермаркетах «Лента» можно будет помочь пожилым людям

С 10 по 24 апреля, в честь празднованная Дня Победы в сеть гипермаркетов «Лента» совместно с компанией Essity организовали акцию «Ваша любовь — в вашей заботе». В акции участвуют гипермаркеты Москвы и области, Тулы и Санкт-Петербурга . Главная цель — собрать достаточное количество товаров категории «Уход при недержании».

Как помочь?

Принять участие в благотворительной акции «Ваша любовь — в вашей заботе» могут все посетители «Ленты. Нужно купить любой товар в категории „Уход при недержании“, затем опустить его в специальный заготовленный бокс рядом с кассами. Собранные во время акции товары будут доставлены подопечным домов престарелых.

Почему это важно?

С недержанием во всем мире сталкиваются более 5,3% населения и чаще всего это именно люди пожилого возраста.

Почему сбор средств гигиены для пожилых акция важна для помощи людям, которые живут в домах престарелых рассказывает директор фонда „Старость в радость“ Елизавета Олескина: „Лучшим подарком ко Дню Победы для многих из них будет чувство собственного достоинства и комфорт, обеспечить которые помогает продукция для ухода при недержании — подгузники для взрослых, впитывающие простыни и урологические прокладки“.