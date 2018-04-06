В апреле в гипермаркетах «Лента» можно будет помочь пожилым людям 

С 10 по 24 апреля, в честь празднованная Дня Победы в сеть гипермаркетов «Лента» совместно с компанией Essity организовали акцию «Ваша любовь — в вашей заботе». В акции участвуют гипермаркеты Москвы и области, Тулы и Санкт-Петербурга. Главная цель — собрать достаточное количество товаров категории «Уход при недержании».
Как помочь?
Принять участие в благотворительной акции «Ваша любовь — в вашей заботе» могут все посетители «Ленты. Нужно купить любой товар в категории „Уход при недержании“, затем опустить его в специальный заготовленный бокс рядом с кассами. Собранные во время акции товары будут доставлены подопечным домов престарелых.
Почему это важно?
С недержанием во всем мире сталкиваются более 5,3% населения и чаще всего это именно люди пожилого возраста.
Почему сбор средств гигиены для пожилых акция важна для помощи людям, которые живут в домах престарелых рассказывает директор фонда „Старость в радость“ Елизавета Олескина: „Лучшим подарком ко Дню Победы для многих из них будет чувство собственного достоинства и комфорт, обеспечить которые помогает продукция для ухода при недержании — подгузники для взрослых, впитывающие простыни и урологические прокладки“.
В этом году акция проводится второй раз. О результатах первой акции рассказывает генеральный директор компании Essity Карен Акопян: „В прошлом году в ходе акции нам удалось собрать более 1000 упаковок товаров для ухода при недержании. Мы уверены, что акция станет доброй традицией и с каждым годом товары по уходу при недержании будут получать все больше нуждающихся в них людей“.