Ещё
Зоопарк объявил о массовой акции: уборка растянется на неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зоопарк объявил о массовой акции: уборка растянется на неделю 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский зоопарк объявил о массовой уборке, которая начнётся в середине апреля и продлится неделю.
«18 апреля зоопарк присоединится к международной экологической акции «Марш парков». Цель этой акции — поддержка особо охраняемых природных территорий.
С 16 по 22 апреля мы будем приводить в порядок территорию зоологического парка и ботанического сада.
Такая масштабная весенняя уборка проводится уже несколько лет и получила название «Трудовой десант». К акции присоединяются все желающие», — говорится в сообщении зоопарка.
Также зоопарк рассказал о других акциях, который пройдут в апреле.
22 апреля, в 10:00 во Всемирный День Земли, здесь будут сажать молодые кустарники. А после с 12:00 на центральной аллее зоопарка пройдёт викторины и мастер-классы, посвящённые планете.
25 и 29 апреля в зоопарке пройдёт Дни Пингвина. Для организованных групп прочтут увлекательные лекции про всех пингвинов на свете. Также планируется показательное кормление пингвинов Гумбольдта.
«В апреле произойдет еще много чего примечательного. Как только потеплеет, мы начнем переводить животных на летние «квартиры». Уже совсем скоро оживет Лебединое озеро. Точно день назвать сложно, все зависит от погоды», — добавили в зоопарке.
На этой неделе зоопарк сообщил, что запустил сервис по продаже билетов онлайн.
ngs.ru: последние новости
Новосибирцы продали 25-рублёвую монету с Винни Пухом за 60 тысяч «Зеленая белка» посетила несколько районов Новосибирска Колонны кинотеатра «Победа» стали синими на один вечер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян294
Украину «завалило» фальсификатом из Европы174
Путин уволил одиннадцать генералов291
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
У Дурова нашли британское гражданство46
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение