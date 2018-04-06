Цифровая экономика: борьба за интеллект и специалистов

Борьба за интеллект и специалистов актуальна всегда, особенно в периоды глобальных изменений в мире. Крупные корпорации государства понимают, что именно там, где будут «крутые» люди — будут и «крутые» проекты, а значит и цифровая экономика — экономика знаний.

«Впервые об этом сказали в 2006 году, что будущее нашей экономики — это не нефть и газ, хотя основная тем у нас тогда была в рамках «восьмерки» — обеспечение энергобезопасности, но другой темой было здравоохранение и образование, а также экономика, основанная на знаниях. Там впервые было сказано, что Россия будет этот путь для себя проходить, строить экономику, основанную на знаниях», — сказал вице-премьер РФ Игорь Шувалов

«На самом деле, это информационная экономика. Это связано с тем, что сейчас индустриальная или постиндустриальная экономика переходит в экономику знаний. Знания становятся самым главным. И дальше возникает вопрос, где же эти знания находятся? И вот тут возникает термин «платформенная экономика», о котором все так говорят», — пояснил основатель российской сети транзакций в области интеллектуальных прав Андрей Кричевский

Евразийские государства строят национальные хабы, технопарки, задумываются о свободных экономических зонах. И все это для привлечения специалистов и создания сообщества интеллектуальной элиты, которая будет определять будущее.

«Если мы, например, в каких-то биотехнологиях, нанотехнологиях не столь продвинуты, то с точки зрения криптографических технологий, блокчейн-технологий мы впереди планеты всей. Поэтому задача России, мы считаем, — это создание условий, чтобы они же и остались у нас, в нашей стране», — сказал вице-президент Ассоциации по развитию цифровых активов Замир Акимов.

«В Казахстане очень серьезный образовательный потенциал. Мы готовим серьезные образовательные программы, в части развития блокчейн-технологий, в части интернет-образования. В целом это вызывает серьезный интерес у населения, в том числе и у наших соседей», — подчеркнул председатель казахстанской Ассоциации блокчейна и криптовалют Есет Бутин.

Беларусь сегодня сделала серьезный исторический шаг. То есть она внедрила правовые основы для запуска блокчейн-ориентированного бизнеса. Мы открыты для граждан и бизнеса со всех стран. Приезжайте в Беларусь, в парк высоких технологий, запускайте экспериментальные проекты, и мы вместе с вами посмотрим, есть ли у них будущее, и какое оно», — рассказал старший партнер белорусской юридической фирмы Денис Алейников

Цифровые платформы, активы, реестры данных — все это продукты, создаваемые специалистами, которые владеют определенными знаниями. Современные разработчики платформ сейчас — это не только математики, но и философы, работающие со смыслами и желающие упростить многие бытовые вопросы. Не зря существует шутка, что когда программисты придут к власти, целые министерства заменят на небольшой скрипт. Кажется, людям это нравится.

«Есть огромная торговая сеть, есть банки. Когда они внедрят, задача государства — получить продукт, который был бы нормальной цены и обслуживания», — отметил советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко

«Принята отдельная программа «Цифровая экономика», рассчитанная до 2020 года. В ней предусматриваются как раз те меры, по которым нужно проводить работу, чтобы наша страна занимала лидирующие позиции в мире», — сказал эксперт по юридическому сопровождению блокчейн проектов Михаил Успенский

Легко и простым языком объясняем, почему ICO, биткоин и блокчейн — не одно и то же, и как технология блокчейн сделает мир лучше для каждого из нас.

Представьте себе рынок, на котором при входе всем раздают диктофоны, они постоянно включены на запись. Товары на рынке можно купить за жетоны, а их у вас нет. Вдруг вы слышите голос продавца: «Объект А дал объекту В четыре жетона, объект В дал объекту Г 50 жетонов», и так без остановки. Каждый раз, когда кто-то меняет деньги на жетоны или расплачивается ими, продавец сообщает об этом на всю толпу через диктофон. Если вы хотите расплатиться жетонами, то продавец начнет сравнивать ваши с ним диктофонные записи. Это ключевой момент безопасности.

Пленка диктофона — это и есть блокчейн, размноженный всеобщий дневник. Будь такой рынок реальным, у продавцов уходило бы много времени на то, чтобы сравнивать пленки между собой. А вот в цифровом варианте блокчейн — это быстро и безопасно, потому что скорость интернета сейчас высокая, процессоры мощные, а данные можно передавать в больших объемах. Блокчейн — это название бесконечного списка, в котором записываются передачи информации от одних людей к другим, а копией общего списка владеет каждый из них.

Например, существует сервис, который позволяет авторам песен передавать через блокчейн авторские права — текст и музыку, одновременно защищая права, как и права художников на живопись и рисунки. В обои случаях нужно сначала оцифровать работу и загрузить ее в систему. Ведь ваша интеллектуальная собственность — это достоинство.

«Художник или дизайнер может себя токенизировать и повести свой бизнес маленький при помощи блокчейн-технологий, расплачиваться с поставщиками токеном», — пояснил программист, предприниматель Станислав Тактаев.

«Кто первым создаст удобную структуру для творцов и для тех, кто потребляет результат их деятельности, творческого труда, в той стране и будет большее количество новаторов, большая предпринимательская активность, новые проекты, идеи и люди», — добавил Кричевский.

Предположим, что журнал хочет купить и опубликовать вашу фотографию. Сделку вы оформляете через блокчейн, вам отправляют монетки криптовалюты, и вы отправляете копию снимка. Теперь у журнала будет приватный ключ к переводу, которым он всегда может доказать законность публикации. А у кого ключа нет, тот своровал ваш снимок.

Все о криптовалюте

Золотая жила или финансовый пузырь?

Или более масштабные примеры, когда медицинские карты миллионов пациентов одной из стран перевели на блокчейн-основу. Ценности внутри блокчейна передаются напрямую, на любые расстояния.

По легенде, биткоин придумал человек или команда под псевдонимом Сатоши Накамото, еще в 2008 годах описав весь принцип работы на девяти листах формата А4. Сейчас биткоинами пользуются более 10 миллионов человек по всему миру. Когда курс резко обваливается, все выглядит катастрофой. На самом деле, цены всех криптовалют растут гораздо быстрее, чем сами технологии.

У биткоина и золота одинаковое главное свойство — ограниченность ресурсом. 40% биткоинов находится в руках всего одной тысячи человек. Их называют китами. Максимально возможное количество единиц — 21 миллион, и к 2140 году будет выпущена последняя монета. Это прописано в программном коде криптовалюты.

Большинство трейдеров сходятся во мнении, что биткоин — это прямой конкурент золоту. Масса золота на планете конечна, как и количество биткоинов. Все золото мира сейчас стоит примерно семь триллионов долларов. Это в 20 раз больше капитализации биткоина. Поэтому биткоин неизбежно будет дорожать со временем — спрос на него увеличивается, а его количество уменьшается.

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