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Жители Санкт-Петербурга смогут обменять макулатуру на саженцы
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Жители Санкт-Петербурга смогут обменять макулатуру на саженцы 

Ivyborg.ru 52 минуты назад
До 25 апреля в рамках акции экологичексого дивжения «Круг жизни» жители Петербурга смогут обменять вторсырьё (макулатуру и ПЭТ) на саженцы деревьев, кустарников и цветов.
Акцию, в рамках которой можно ненужные бумаги и картон обменять на саженцы деревьев и кустарников, запустило экодвижение «Круг жизни». Таким образом активисты хотят дать мусору вторую жизнь, а деревья уберечь от преждевременной вырубки.
По словам организаторов акции, схема участия проста и понятна как школьнику, так и пенсионеру:
Оставь заявку на странице «Круг жизни Северо-Запад»; Собери и сдай макулатуру/ПЭТ до 25 апреля. Большой объём вывозим. Выбери саженцы (перечень — http://vkrug.org/seedlings/seedlings-sz/) Получи саженцы в мае и посади их вместе со своей семьей и друзьями в согласованном месте (во дворе, школе, детсаду, на даче) или подари детям, участвующим в конкурсах экологических рисунков, — сообщают организаторы акции.
Приём мусора продлится до 25 апреля.
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