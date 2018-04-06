Жители Санкт-Петербурга смогут обменять макулатуру на саженцы

До 25 апреля в рамках акции экологичексого дивжения «Круг жизни» жители Петербурга смогут обменять вторсырьё (макулатуру и ПЭТ) на саженцы деревьев, кустарников и цветов.

Акцию, в рамках которой можно ненужные бумаги и картон обменять на саженцы деревьев и кустарников, запустило экодвижение «Круг жизни». Таким образом активисты хотят дать мусору вторую жизнь, а деревья уберечь от преждевременной вырубки.

По словам организаторов акции, схема участия проста и понятна как школьнику, так и пенсионеру:

Оставь заявку на странице «Круг жизни Северо-Запад»; Собери и сдай макулатуру/ПЭТ до 25 апреля. Большой объём вывозим. Выбери саженцы (перечень — http://vkrug.org/seedlings/seedlings-sz/) Получи саженцы в мае и посади их вместе со своей семьей и друзьями в согласованном месте (во дворе, школе, детсаду, на даче) или подари детям, участвующим в конкурсах экологических рисунков, — сообщают организаторы акции.

Приём мусора продлится до 25 апреля.