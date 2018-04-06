В Западном Дегунине напишут «Тотальный диктант»

В субботу, 14 апреля, в школе № 2098 им. Доватора на Ангарской улице пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант». Принять участие в диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, профессии и семейного положения.

Мария Ровинская. — Регистрация участников акции уже началась. Желающие также могут присоединиться к акции в качестве волонтеров, — сообщила организатор «Тотального диктанта» в Москве

Зарегистрироваться можно на официальном сайте https://totaldict.ru/msk/. Там же опубликованы адреса всех площадок в Москве. (то)