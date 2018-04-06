Видеокарты наконец начали дешеветь!

Наши коллеги из WCCF Tech проанализировали цены на видеокарты в США и обнаружили, что по итогам марта отдельные модели видеоускорителей подешевели на 15% и даже 30%. Например, цена карты Zotac GeForce GTX 1080 Ti снизилась с $1410 в начале марта до $980 в его конце, а ускоритель Radeon RX 580 подешевел с $550 до $420.

Конечно, с момента резкого скачка популярности ускорителей цены на них успели подняться куда больше, чем на 30%, так что нынешнее падение все ещё не приблизило нас к рекомендованным производителями ценам, но это все же хорошее начало. Среди главных причин снижения цен отмечается уменьшение активности майнеров, которое, в свою очередь, связано с падением котировок основных криптовалют.

Источник: WCCF Tech

Фото: Zotac Опрос: Какая видеокарта у вашего ПК? Дискретная Интегрированная Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Видеокарта Advoli TA6 передает картинку по обычному Ethernet-кабелю

Видеокарта EVGA GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N Hydro Copper уже готова к разгону