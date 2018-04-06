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Инфляция в РФ в марте ускорилась до 0,3%
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Инфляция в РФ в марте ускорилась до 0,3% 

Финмаркет 33 минуты назад
Фото: Финмаркет
В марте 2018 года инфляция в России составила 0,3% после 0,2% в феврале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года потребительские цены выросли на 0,8%.
В марте 2017 года инфляция составляла 0,1%. В январе-марте цены выросли на 1%.
Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,5%, непродовольственные товары — на 0,2%. Цены на услуги увеличились на 0,1%.
В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 2,4% с 2,2% в феврале.
В марте в 11 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в республиках Крым и Бурятия — 0,8% и 0,7% соответственно (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,5% и 1,1%).
Вместе с тем в Республике Ингушетия потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1% в результате снижения цен на продовольственные товары на 0,4%.
В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,4% (с начала года — 100,9% и 101,1% соответственно).
Инфляция совпала с прогнозами
Инфляция в марте совпала с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", равнялся 0,3% за месяц. При этом эксперты ожидали, что годовая инфляция ускорится всего до 2,3%.
Минэкономразвития в опубликованном в середине марта ежемесячном мониторинге ведомства «Картина экономики» прогнозировало инфляцию в прошедшем месяце на уровне 0,2-0,3%, а в годовом выражении — 2,2-2,3%.
В апреле-мае годовая инфляция, по оценке ведомства, будет находиться в диапазоне 2,1-2,2%.
"В июне годовой рост цен может опуститься ниже 2,0%, учитывая относительно высокую базу прошлого года", — говорилось в мониторинге Минэкономразвития. В предыдущем его выпуске формулировка была более осторожной — «около 2,0%».
Минэкономразвития по-прежнему считает, что при условии отсутствия негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже целевого значения 4%.
ЦБ в своем заявлении по итогам совета директоров 23 марта также отмечал, что «замедление годовой инфляции может продолжиться в первом полугодии, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной инфляции».
Тарифы ЖКХ не изменились
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за март текущего года не изменились, за три месяца выросли на 0,2%, в годовом выражении — на 4,3%.
За месяц на 0,1% повысились тарифы на жилищные услуги, на услуги на содержание и ремонт жилья для граждан-собственников в результате приватизации, а также на услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ.
В марте в группе услуг туризма и отдыха на 0,7-1,6% дороже стали обходиться поездки в Китай, туры на отдых в Испании, экскурсионные поездки в Финляндию и Францию, автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, путевки в санатории на территории России. Одновременно цены на поездки на отдых в Таиланде и экскурсионные поездки в Германию снизились на 0,4% и 0,5% соответственно.
Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 1,2% возросла плата за аренду индивидуального банковского сейфа, на 0,4-0,9% дороже стали предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи, исходящее SMS-сообщение, проживание в гостинице, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, ветеринарные услуги, отдельные виды бытовых и медицинских услуг.
В группе услуг пассажирского транспорта проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 0,5%, полет в салоне экономического класса самолета — на 0,2%. Вместе с тем на 0,2% увеличилась стоимость проезда в междугородном автобусе, маршрутном такси.
Морковь подорожала на 18,2%
В марте существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, картофель, капуста, свёкла и морковь стали дороже на 11,7-18,2%, лук, яблоки, виноград и бананы — на 4,4-9,9%. При этом на огурцы и лимоны цены снизились соответственно на 8,2% и 2,8%.
Почти во всех субъектах Российской Федерации наблюдался рост цен на яйца. В 40 субъектах Российской Федерации они стали дороже на 5,5% и более. Наиболее заметно яйца куриные подорожали в Амурской области — на 17,4%, в Чувашской Республике, Забайкальском и Приморском краях, Еврейской автономной области — на 13,7-14,9%. Вместе с тем, в Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Камчатском крае и Тюменской области яйца куриные стали дешевле на 1,5-3,5%, в Магаданской области — на 0,4%.
Почти на все наблюдаемые виды макаронных и крупяных изделий отмечалось снижение цен. Наиболее заметно подешевела крупа гречневая — на 3,4%, а также горох и фасоль — на 0,9%. Одновременно на пшено цены возросли на 2,9%.
В группе мясопродуктов на 0,4-0,9% снизились цены на мясо птицы, свинину, фарш мясной и консервы мясные для детского питания. Вместе с тем колбасные изделия и отдельные виды мясных консервов стали дороже на 0,3%.
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