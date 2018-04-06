FinTech-дайджест: падение курса биткоина, решение ЦБ о мониторинге соцсетей и самые популярные франшизы

Финтех-привет, уважаемые!

Всякое разное

Центробанк собрался мониторить соцсети: «Это позволит говорить с людьми напрямую, а также влиять на их поведение и ожидания».

Сказ о том, как избежать блокировок банковского счета за «сомнительные» переводы, с которыми все чаще и чаще сталкиваются простые пользователи.

Если раньше бандиты требовали у жертвы кошелек или дубленку, то теперь все иначе — они хотят получить доступ к вашему онлайн-банку, да еще и с вашего же согласия! Как грабят в наше время? Способов много. Почитайте.

Думаете, что биткоин — пузырь? Это вы про Национальный банк Швейцарии еще не читали, акции которого с начала года взлетели на 93%

Очень занятная переводная статья: «Кто из крупных корпораций, некоммерческих организаций и правительств применяет блокчейн для решения своих задач?».

Олег Ряженов-Симс, CEO «Совести», на линии. О том, почему развитие финтех-рынка в РФ происходит медленнее, чем ожидалось: финансовая безграмотность, изолированность технологий и финансов, мода на хайп, HR.

РБК представил свой ежегодный рейтинг самых востребованных франшиз за 2017 год. В топе: 1С, «Додо Пицца», «Гемотест», «Бегемот» и «Чебаркульская птица». Невооруженным взглядом заметно преобладание «низкостоимостных» франшиз, конечно.

Что там у биткоина и ко?

На ниве криптовалют новости не самые позитивные. Биткоин дешевеет день за днем. К слову, курс биткоина может многое сказать о текущем положении финансового рынка, так что при проведении оценок инвесторам следует принимать его во внимание.

По мнению исполнительного директора Bitcoin Foundation, биткоин — это не пузырь, как считают многие. Он утверждает, что это — иголка, которая проткнет настоящие финансовые пузыри — ценные бумаги и фондовые рынки, поддерживаемые центробанками. Интересно, а Юрий Дудь про это знает? А то к криптовалюте он пока относится «по колхозному».

Что скачать?

Вот свежайший выпуск Banking Technology, в котором вы найдете новости, аналитику, кейсы, исследования, мнения экспертов и инсайты финтех-рынка. Там даже есть неплохая статья Advantage Russia — интервью с Иваном Глазачевым из «Яндекса»

Как же без прекрасного пола? Правильно. Никак! Вот вам список женщин, которые так или иначе связаны с развитием финансовых технологий на Западе.

Исследование Банка России «Оценка влияния высокочастотной торговли на параметры финансового рынка Российской Федерации», в котором ЦБ выясняет, что на российском валютном, фондовом и срочном рынках действуют высокочастотные роботы, которые и «определяют погоду».

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