Веселая ферма: почему архангельские майнеры продают оборудование по добыче криптовалюты

Популярность криптовалют постепенно сходит на нет. Судя по предложениям на Avito, множество жителей Архангельской области стали продавать свои фермы по добыче — майнингу — криптовалют. Цены на фермы могут достигать стоимости квартиры или целого загородного дома. Корреспондент 29.ru связался с майнерами, выставившими свое оборудование на продажу, и узнал, как обстоят дела в сфере криптовалют в Архангельске

Коряжемская криптодобыча

— В 2015 году я узнал о биткоине, а потом о том, что существует много криптовалют. Решил разобраться в их добыче. Сначала перерыл кучу форумов, так как видео в интернете на эту тему тогда не было. Сначала майнил на обычном компьютере, на слабой видеокарте. Майнил я тогда Litecoin. Прибыль, естественно, выходила мизерной, но я это делал, потому что просто хотел разобраться, — рассказывает коряжемец Дмитрий.

Особенность рынка криптовалют в постоянном изменении курса. Например, самая популярная валюта, Bitcoin, на пике популярности в декабре 2017 года стоила более 19 000 долларов, а сейчас она стоит около 6 600 долларов. Нельзя угадать, какая криптовалюта «выстрелит» и возрастет в цене. Дмитрию повезло — после того, как он заказал себе оборудование из Китая , валюта, которую он добывал, резко выросла.

— Я заказал себе ASIC за 7 500. За две недели накопал 300 000 монет Fastcoin. Они тогда были никому не нужны и стоили 500 рублей. Через 4–5 месяцев они стали стоить 700 000 рублей.

Через год, к концу 2016, у Дмитрия появилась уже полноценная ферма по добыче криптовалюты. Обошлась она ему примерно в 100 000 рублей. Поначалу одна карта приносила 50 центов в сутки, но весной 2017 года доход возрос до 4–5 долларов и Дмитрий решил приобрести еще две фермы. В те времена, говорит Дмитрий, такого ажиотажа вокруг майнинга не было, и цены на карты были приемлемые. Одну ферму он купил за 90 тысяч и продал за 130, когда она принесла ему 30 000 рублей за месяц.

Сейчас доход с одной карты составляет 70 центов за сутки. Дмитрий майнит Ellaism, а одну из ферм решил продать, потому что хочет вложить вырученные средства в криптовалюту. Прекращать майнить Дмитрий не собирается до тех пор, пока ферма не начнет работать в минус.

Отели для ферм

О фермах по добыче криптовалюты, пожалуй, слышали все. А о специальных отелях для ферм? Александр — владелец одного из таких майнинг-отелей в Архангельске.

Александр занимается криптовалютами уже больше двух лет. Начинал он без особой надежды на прибыль, но теперь криптовалюта стала полноценной работой для Александра. Кроме содержания майнинг-отеля, он занимается куплей и продажей оборудования в Китае, торговлей на криптобиржах и ICO. Сфера применения технологии блокчейн расширяется каждый день, так что работы хватает, говорит Александр.

— У нас основное направление деятельности — обслуживание собственного майнинг-отеля, в котором находятся фермы арендаторов. Общее число ферм, находящихся на обслуживании, сейчас составляет 25 штук, или 150 видеокарт. Какие монеты добывать, владельцы уже сами выбирают, в основном это Ethereum и ZCoin. Фермы принадлежат владельцам, они располагают их у нас, а мы обеспечиваем круглосуточную работу оборудования, безопасность и своевременную замену ПО на ригах (фермах).

Кроме видеокарт криптодобытчики иногда используют ASIC.

— Это специально созданный для майнинга набор процессоров, который кроме обработки одного математического алгоритма ничего не умеет, но его мощность значительно выше видеокарт. В квартирах вообще держать не возможно из-за их повышенной шумности, — рассказывает Александр.

Таких майнинг-отелей у нас в городе не очень много. Даже те, которые есть, не сильно афишируют свою деятельность. У Александра причина продажи одной фермы, скорее, способ своеобразной рекламной акции.

— Во-первых, стоимость оборудования может превышать десятки миллионов рублей, и не всегда с чистыми документами. Во-вторых, до выхода законодательства в этой сфере данный вид деятельности остается полностью нерегулируемым в нашей стране.

Одна из проблем криптодобычи, а также одна из причин создания майнинг-отелей — счета за электричество.

— 1 риг потребляет в среднем 1 кв/ч постоянно, то есть порядка 700 киловатт в месяц. Но, помимо этого, данная энергия преобразуется в тепловую и, по сути, у вас в квартире будет постоянно работающий обогреватель, к тому же ещё и неплохо шумящий.

С такой же проблемой столкнулся северодвинец Дмитрий Баев. В конце января он собрал ферму из трех видеокарт, через месяц купил еще одну. И тут же столкнулся с возросшими счетами на электричество — вместо привычных 500 рублей счета выросли до 2000.

— Начал майнить, поскольку были свободные средства и товарищ, хорошо осведомленный в вопросе. Добываю Ethereum, по курсу он закрепился на втором месте за биткойном. Существует распространенное мнение, что Ethereum очень перспективная монета, но в таких тонкостях я плохо ориентируюсь, пока меня интересует только курс, а дальше будет видно, — рассказывает Дмитрий Баев.

Причина продажи фермы у Дмитрия не связана с майнингом. Ему срочно понадобились деньги на ремонт помещений в его студии звукозаписи.

— Позже планирую вновь зайти. С момента появления майнинга уже несколько раз случались падения доходов, и нынешний нисходящий тренд, на мой взгляд, не повод покидать область криптовалют.

Фермы на балконе

Есть и более нетривиальные причины продажи ферм. Например, северодвинец Павел Кобнов продает свою ферму, чтобы по просьбе жены освободить балкон к лету, но полностью выходить из майнинга он не собирается.

— В начале 2017 года внимательно изучали, что нового появлялось на развивающихся рынках, были поражены тому буму, который творится на рынках Китая. Решили изучить данное направление более детально. Все новое всегда вызывает страх, боязнь, недоверие. Особенно когда дело касается новых технологий, IT-индустрии, фондовых рынков, торговли на бирже, еще и денег. Очень опасная связь. Подзадоривало то, что когда 20 лет назад рассказывали старшему поколению о компьютерах и интернете — сталкивались с полным непониманием. Тут стали ощущать себя аналогично. Слова майнинг, криптовалюта, фермы, асики, эфириум, з-кэш, верджи, альты вызывали ужас и понимание, что ты деградируешь. Начали изучать иностранные сайты, читать, пробовать. Чтобы прежде всего для себя понимать, что это такое и как будет применяться в современном мире, — рассказывает Павел.

Первая ферма Павла состояла из 5 видеокарт. Сейчас их больше сотни. «Доход», считает Павел, не совсем верный термин в этой сфере, и тут стоит говорить об roi — возврат вложенных инвестиций. Например, за сутки Кобнев получает 356 долларов.

— На текущий момент ситуация на рынке меняется. Доход падает. Чудес ждать не стоит. Доходность приравнивается к традиционному бизнесу. Китайцы сейчас активно избавляются от видеокарт, судя по мониторингу их сайтов. Я не собираюсь полностью выходить из майнинга. Рынок восстановится летом — картина аналогична прошлому году, — рассказал Павел.