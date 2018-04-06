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Проверить грамотность жители района смогут в школе № 1362
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Проверить грамотность жители района смогут в школе № 1362 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В 2018 году акция «Тотальный диктант» пройдёт в Москве более чем на 500 площадках.
Образовательная акция пройдет в Соколиной горе в школе №1362. Это учреждение участвует в акции по проверке грамотности уже третий год подряд. Написать диктант предлагают не только школьникам, их родителям и учителям, но и всем желающим жителям района Соколиная гора. Ограничений по возрасту нет. В организации мероприятия примут участие молодежная палата района и школьные сотрудники.
Участвующие в акции должны пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/13UAZvpbGnonf5BiHj30G.
Начало «Тотального диктанта» 14 апреля в 14:00.
Адрес: улица Лечебная, 20.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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