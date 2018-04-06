Почему BTS могут приехать в Россию с концертом? 

Наверное, каждый поклонник, хоть раз в жизни, посещал концерт своего кумира, или собирался сделать это, но что-то в последний момент не получалось. Допустим, зарубежные артисты в рамках своего турне не всегда включают Россию в список. Давайте рассмотрим реальные факты и взвесим все за и против, а возможен ли приезд в Россию?
Настоящий поклонник группы знает, что уже ранее были в нашей столице на фестивале «Мост в Корею». Именно тогда парни почувствовали любовь своих российских фанатов, которые устроили грандиозный флешмоб по их песни. Почему же тогда в России их до сих пор не было? Давайте мыслить объективно. Нельзя сказать, что группа ещё совсем молодая, в этом году им исполняется лет, но в мировом масштабе они ещё только набирают свою популярность. Джин в одном из интервью заявил, —«Я хочу, чтобы у нас были большие цели. Лучше мечтать о чем-то грандиозном, верно?». Поэтому не стоит сразу разочаровываться, ведь совсем молодая группа просто не может посетить все уголки нашей планеты сразу. А что насчёт цен? Группа очень популярна и востребована, но не все билеты будут стоить космических денег. Действительно, последние несколько лет популярность группы растёт в геометрической прогрессии, вместе с ней растут и цены на билеты. Цена за один билет может составлять порядка долларов, но не стоит забывать, что в этом нет ничего сверхъестественного, чем ближе к сцене, тем дороже. Билеты чуть дальше будут стоить долларов, это хорошие места в центре зала. Самые дешёвые будут стоить около долларов (около рублей).
Конечно, турне по всем крупным городам России маловероятно, но есть шансы, что группа даст как минимум концерта в Москве и Санкт-Петербурге. В этом случае, поедешь ли ты на концерт, даже если живешь на Дальнем Востоке?