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Цены на перелеты по России снижаются
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Цены на перелеты по России снижаются 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Мы видим выраженную динамику снижения стоимости авиаперевозки, несмотря на то, что керосин дорожает. Конкуренция растет: например, в Крым в этом году будут летать 18 авиакомпаний из 67 различных точек нашей страны. Как показывает опыт, наличие хотя бы трех компаний значительно снижает цены на направлении», — сказал он.
О. Сафонов добавил, что, по его мнению, следует расширять возможности чартерной перевозки в России. «Чартеры в среднем дешевле на 20-30% и пользуются большой популярностью у туристов. Было бы правильным рассмотреть возможность расширения географии чартерной перевозки по нашей стране», — сказал он.
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