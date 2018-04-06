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Какие криптовалюты растут быстрее
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Какие криптовалюты растут быстрее 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
По итогам торгов рост на мировых биржах показали курсы криптовалют: TRON, Bitcoin Gold и Bytom. За сутки TRON вырос на 24,1%, Bitcoin Gold показал рост в 16,4% и курс Bytom увеличился на 11,7%. Эксперты отмечают, что рост курса альтернативных криптовалют и токенов связан со снижением стоимости основных активов биткойна и эфириума. По словам генерального директора и управляющего партнера инвестиционной компании Digital Coins Константина Рябова-Кожушного, наметившаяся тенденция снижения стоимости биткойна и эфириума стимулирует инвесторов реинвестировать в альтернативные монеты и токены с высоким потенциалом роста. «TRON, Bitcoin Gold и Bytom — перспективные компании, которые входят в топ-30 мировых криптовалютных платформ. Профессиональные трейдеры всегда видят объемы суточных торгов активов и заходят в сегмент в тот момент, когда он наиболее активен. При этом при повышении курса основных активов инвестиционный портфель инвестора будет капитализироваться быстрее», — объясняет эксперт. TRON — основанная на блокчейне децентрализованная платформа, целью которой является создание глобальной развлекательной системы со свободным контентом. В начале 2018 года курс криптовалюты стремительно вырос, что заметно повысило уровень ее капитализации и популярность инструмента у криптотрейдеров. Bitcoin Gold считается самой децентрализованной криптовалютой среди биткойнов. Хардфорк биткойна, отделившийся от оригинала в октябре 2017, дублирует его блокчейн до этого момента. Сходство двух криптовалют основано на одинаковом лимите в 21 млн монет, а также на времени, необходимом для формирования блока, — 10 минут. Платформа Bytom от китайских разработчиков была запущена в 2017 году. Целью проекта Bytom является цифровизация внешнего мира и токенизирование всех активов реального сектора. Основу работы платформы составляют байтовые активы. Внутри проекта существуют два вида байтовых актива: элементарные байт-активы и внешние байт-активы.
фото: VisualHunt
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