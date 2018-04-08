Интерес компании Рокфеллеров к Bitcoin увеличил стоимость популярной криптовалюты

Основные криптовалюты на торгах 8 апреля показали положительную динамику роста. Bitcoin подорожал на 2,1 процента, превыситв отметку в 7$ тысяч за единицу. Ethereum поднялся на 3,6 процента, оказавшись дороже 400$, сообщило финансово‐аналитическое издание Business Insider.

Сообщается, что рынок криптовалют отреагировал ростом на информацию о потенциальном интересе к индустрии фонда Джорджа Сороса и основанной Рокфеллерами компании Venrock. Ранее эта фирма объявила о заключении партнерства с венчурной компанией CoinFund, которая занимается инвестициями в криптоиндустрию.

По информации агентства Bloomberg, инвестиционная компания Джодржа Сороса Soros Fund Management также намерена в ближайшее время заняться криптовалютным трейдингом. Тем не менее, еще в январе этого года известный инвестор называл Bitcoin «финансовым пузырем».

Уточняется, что на прошлой неделе криптовалюты падали в цене на фоне новостей о желании крупных технологических компаний полностью запретить рекламу цифровых денег, а также любых финансовых операций с ними.

Отмечается, что с начала этого года рынок криптовалют переживает падение. Bitcoin в феврале 2018 года подешевел до 5,9 $ тысячи, опустившись с декабрьских максимумов почти в 20 $ тысяч. Ethereum в середине января достигал рекордной стоимости 1,3 $ тысячи. Однако к середине февраля он снизился до 800 $ и продолжил свое стремительное падение в цене.